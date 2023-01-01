ЗМІ маніпулюють інформацією про те, що Польща почала екстрадувати українців: як насправді

ЗМІ маніпулюють інформацією про те, що Польща почала екстрадувати українців: як насправді
Сьогодні вранці мережею стала ширитися інформація про те, що Польща почала екстрадувати громадян України призовного віку. Щоправда, і пропагандистські, і українські ресурси цим інформприводом маніпулюють. Так, Польща видворила кілька українців, але мова йде про нелегальних мігрантів, а не втікачів від мобілізації.

У тексті ресурсу Rzeczpospolita, на який посилаються ЗМІ, згідно з даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022-року до 31 серпня 2023-го до країни в'їхало майже 2,87 мільйона українців віком від 18 до 60 років, а виїхало — майже 2,8 мільйона. Там заявили, що за цей період до країни заїхали 80 тисяч чоловіків призовного віку «та зникли».

Однак для того, щоб повернути в Україну чоловіків, які нелегально залишили країну під час воєнного стану, має бути міжнародний ордер на арешт кожного з них. У польській поліції пояснили: якщо таку людину зупиняють на дорозі, то спеціальна система покаже, що її розшукує українська прокуратура через певні правопорушення. Рішення про екстрадицію ухвалює польський суд.

У коментарі польському виданню, яке ми вже згадували, Прикордонна служба Польщі повідомила, що вже депортувала громадян України, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи. Про інші депортовані з Польщі категорії українців у статті не йдеться. Натомість ЗМІ, маніпулюючи інформацією, пишуть, що Польща нібито почала екстрадувати усіх чоловіків з України призовного віку.

Насправді ж про повернення Польщею усіх українців призовного віку, які незаконно залишили країну, не йдеться.

Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.

Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

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Теги: маніпуляція, Польща, ухилянти
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