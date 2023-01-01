ЗМІ маніпулюють інформацією про те, що Польща почала екстрадувати українців: як насправді

мова йде про нелегальних мігрантів, а не втікачів від мобілізації.



У тексті ресурсу



Однак для того, щоб повернути в Україну чоловіків, які нелегально залишили країну під час воєнного стану, має бути міжнародний ордер на арешт кожного з них. У польській поліції пояснили: якщо таку людину зупиняють на дорозі, то спеціальна система покаже, що її розшукує українська прокуратура через певні правопорушення. Рішення про екстрадицію ухвалює польський суд.



У коментарі польському виданню, яке ми вже згадували, Прикордонна служба Польщі повідомила, що вже депортувала громадян України, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи. Про інші депортовані з Польщі категорії українців у статті не йдеться. Натомість ЗМІ, маніпулюючи інформацією, пишуть, що Польща нібито почала екстрадувати усіх чоловіків з України призовного віку.



Насправді ж про повернення Польщею усіх українців призовного віку, які незаконно залишили країну, не йдеться.



Вкотре закликаємо перевіряти інформацію та сприймати усе з холодним розумом. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.



Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці мережею стала ширитися інформація про те, що Польща почала екстрадувати громадян України призовного віку. Щоправда, і пропагандистські, і українські ресурси цим інформприводом маніпулюють. Так, Польща видворила кілька українців, алеУ тексті ресурсу Rzeczpospolita , на який посилаються ЗМІ, згідно з даними Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого 2022-року до 31 серпня 2023-го до країни в'їхало майже 2,87 мільйона українців віком від 18 до 60 років, а виїхало — майже 2,8 мільйона. Там заявили, що за цей період до країни заїхали 80 тисяч чоловіків призовного віку «та зникли».Однак для того, щоб повернути в Україну чоловіків, які нелегально залишили країну під час воєнного стану, має бути міжнародний ордер на арешт кожного з них. У польській поліції пояснили: якщо таку людину зупиняють на дорозі, то спеціальна система покаже, що її розшукує українська прокуратура через певні правопорушення. Рішення про екстрадицію ухвалює польський суд.У коментарі польському виданню, яке ми вже згадували, Прикордонна служба Польщі повідомила, що вже депортувала громадян України, які переправляли нелегальних мігрантів до Європи. Про інші депортовані з Польщі категорії українців у статті не йдеться. Натомість ЗМІ, маніпулюючи інформацією, пишуть, що Польща нібито почала екстрадувати усіх чоловіків з України призовного віку.Насправді ж

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