За знущання над тваринами у мешканця Волині конфіскують 25 собак

За знущання над тваринами у мешканця Волині конфіскують 25 собак
У Луцьку судили чоловіка за неналежне утримання близько 25 собак. Поліція встановила, що чоловік бив їх, а також не давав їм достатньо їжі та води. За це йому призначили 5,1 тис. грн штрафу, а також постановили конфіскувати у нього тварин.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, протокол на чоловіка поліцейські склали 3 липня, пише ZAXID.NET.

«Обвинувачений утримує на приватному володінні близько 25-ти собак, над якими знущається, не задовольняє їхні природні потреби в їжі, воді, наносить побої, що завдає собакам фізичного болю, чим порушив ст. 7 та 18 ЗУ "Про захист тварин від жорстокого поводження"», – йдеться у постанові.

На судове засідання, яке відбулося 28 серпня, обвинувачений Олег П. не прийшов, тож справу розглядали за його відсутності. Суддя Олександр Гринь на підставі адмінпротоколу, фотографій та письмових пояснень очевидців дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. Його визнали винним у порушенні ч.2 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами) і призначили йому 5,1 тис. грн штрафу.

«Також суд вважає, що не задоволення природні потреби в їжі, воді, нанесення побоїв, що завдає собакам фізичного болю, становить загрозу життю та здоров'ю собак, а тому вони підлягають конфіскації», – постановив суддя.

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Теги: Волинь, собаки, знущання
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