У Луцьку п'яний водій намагався відкупитися від патрульних

У Луцьку п'яний водій намагався відкупитися від патрульних
У Луцьку водій у стані сп’яніння намагався відкупитися від патрульних.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Вчора, 3 вересня, напередодні комендантської години під час патрулювання на вулиці Коперника, що у Луцьку, інспектори зупинили авто марки Fiat, яке рухалося з технічною несправністю. В автомобіля не світився задній габаритний ліхтар.

Під час перевірки документів поліцейські помітили у 45-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Після чого охоронці порядку запропонували чоловіку пройти огляд на місці події, на що він відмовився.

Коли ж патрульні почали складати протокол за нетверезе кермування, водій підійшов до службового авто та запропонував їм неправомірну вигоду у сумі 1 000 гривень. Поліцейські попередили його, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте порушника це не зупинило і він поклав до службового автомобіля кошти.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій, патрульні, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За знущання над тваринами у мешканця Волині конфіскують 25 собак
Сьогодні, 13:19
У Луцьку п'яний водій намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:45
Румунія заперечує, що російські «шахеди» вибухнули на її території
Сьогодні, 12:27
Волинянин став донором для 15-річного сина, аби врятувати йому життя. ФОТО
Сьогодні, 12:00
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На Волині патрульних намагались підкупити хабарем На Волині патрульних намагались підкупити хабарем
18 березень, 15:33
У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень У Луцьку водій «під мухою» пропонував патрульним понад 5 тисяч гривень
06 вересень, 2021, 12:07
У Луцьку під час комендантської години затримали п'яного водія: не мав при собі прав та порушив ПДР У Луцьку під час комендантської години затримали п'яного водія: не мав при собі прав та порушив ПДР
30 серпень, 17:11
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів
25 липень, 10:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За знущання над тваринами у мешканця Волині конфіскують 25 собак
Сьогодні, 13:19
 0
У Луцьку п'яний водій намагався відкупитися від патрульних
Сьогодні, 12:45
 0
Румунія заперечує, що російські «шахеди» вибухнули на її території
Сьогодні, 12:27
 0
Волинянин став донором для 15-річного сина, аби врятувати йому життя. ФОТО
Сьогодні, 12:00
 0
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8