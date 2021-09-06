У Луцьку п'яний водій намагався відкупитися від патрульних

У Луцьку водій у стані сп’яніння намагався відкупитися від патрульних.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Вчора, 3 вересня, напередодні комендантської години під час патрулювання на вулиці Коперника, що у Луцьку, інспектори зупинили авто марки Fiat, яке рухалося з технічною несправністю. В автомобіля не світився задній габаритний ліхтар.Під час перевірки документів поліцейські помітили у 45-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Після чого охоронці порядку запропонували чоловіку пройти огляд на місці події, на що він відмовився.Коли ж патрульні почали складати протокол за нетверезе кермування, водій підійшов до службового авто та запропонував їм неправомірну вигоду у сумі 1 000 гривень. Поліцейські попередили його, що такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Проте порушника це не зупинило і він поклав до службового автомобіля кошти.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Тепер, окрім адміністративної відповідальності, чоловік може бути притягнений ще й до кримінальної.