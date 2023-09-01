Румунія заперечує, що російські «шахеди» вибухнули на її території

Румунія заперечує, що російські «шахеди» вибухнули на її території
У Міноборони Румунії "категорично заперечили" інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Румунії.

"Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників, і минулої ночі, і в суботу та неділю, проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані рф ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії", - йдеться в повідомленні.

Водночас міністерство наголосило, що вважає ці атаки рф невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву.

Румунська сторона додає, що застосовує заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".

Раніше в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час нічної атаки на українські порти на Дунаї російські "шахеди" впали на території Румунії, і навіть опублікували фото вибуху з іншого боку Дунаю.

У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.

З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.

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Теги: Румунія, дрони, росія
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