Румунія заперечує, що російські «шахеди» вибухнули на її території





Про це повідомляє



"Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників, і минулої ночі, і в суботу та неділю, проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані рф ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії", - йдеться в повідомленні.



Водночас міністерство наголосило, що вважає ці атаки рф невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву.



Румунська сторона додає, що застосовує заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".



Раніше в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час нічної атаки на українські порти на Дунаї



У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.



З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міноборони Румунії "категорично заперечили" інформацію української сторони про те, що російські ударні дрони упали і вибухнули на території Румунії під час нічної атаки 4 вересня.Про це повідомляє "Європейська правда " з посиланням на заяву Міністерства національної оборони Румунії."Відповідальні структури Міністерства національної оборони у реальному часі моніторили ситуацію у зв’язку з атакою російських безпілотників, і минулої ночі, і в суботу та неділю, проти інфраструктури біля українських портів на Дунаї. У жодному з епізодів використані рф ударні засоби не становили прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії", - йдеться в повідомленні.Водночас міністерство наголосило, що вважає ці атаки рф невиправданими і такими, що суперечать міжнародному гуманітарному праву.Румунська сторона додає, що застосовує заходи підвищеної пильності на суходолі, у морі та у повітрі і "робить свій внесок у посилення оборони й стримування на східному фланзі згідно з національними планами та планами у рамках НАТО".Раніше в МЗС України з посиланням на Держприкордонслужбу повідомили, що під час нічної атаки на українські порти на Дунаї російські "шахеди" впали на території Румунії , і навіть опублікували фото вибуху з іншого боку Дунаю.У лютому Румунія вже фіксувала проліт російських ракет поблизу своїх кордонів. Київ тоді повідомив, що дві російські крилаті ракети "Калібр" перетнули кордон України з Молдовою та пролетіли у повітряному просторі Румунії.З початком російських ударів у серпні 2023 року по інфраструктурі Ізмаїла та Рені Румунія також перевіряла, чи падали дрони або уламки від них на її території.

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