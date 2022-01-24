Російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії

Російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії
Сьогодні вночі, 4 вересня, під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.

"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.

Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.

Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 4 вересня та зранку здійснили повітряну атаку на низку регіонів України. Для цього вони використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Є влучання. Ще в одній області збили розвідувальний дрон.

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Теги: Росія, Україна, війна, Румунія
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