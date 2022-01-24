Російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії





Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.



"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.



Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.



Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 4 вересня та зранку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 4 вересня, під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії.Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Україниз посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України."За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 4 вересня та зранку здійснили повітряну атаку на низку регіонів України . Для цього вони використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Є влучання. Ще в одній області збили розвідувальний дрон.

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