Російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії
Сьогодні, 10:57
Сьогодні вночі, 4 вересня, під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території Румунії.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.
"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.
Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.
Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 4 вересня та зранку здійснили повітряну атаку на низку регіонів України. Для цього вони використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Є влучання. Ще в одній області збили розвідувальний дрон.
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Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко з посиланням на інформацію Державної прикордонної служби України.
"За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні вночі під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські «шахеди» впали та здетонували на території Румунії.
Це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.
Закликаємо партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України, а також суміжних держав", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська у ніч проти 4 вересня та зранку здійснили повітряну атаку на низку регіонів України. Для цього вони використали іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Є влучання. Ще в одній області збили розвідувальний дрон.
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