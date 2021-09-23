У Луцьку 22-річна водійка легковика влетіла у тролейбус: дівчина – у лікарні





Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Правоохоронці інформують, що внаслідок зіткнення керманичка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. Водій та пасажири тролейбуса не травмувалися.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22-річна водійка автомобіля Opel у суботу, 2 вересня, виїхала на смугу зустрічного руху на вулиці Гнідавській та зіткнулася із міським тролейбусом під керуванням 38-річного лучанина.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Правоохоронці інформують, що внаслідок зіткнення керманичка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні. Водій та пасажири тролейбуса не травмувалися.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження. Наразі триває досудове розслідування.

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