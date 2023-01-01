Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер

Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Військовослужбовець Млинівської громади, житель села Кораблище Антон Савков 5 червня цього року у Куп’янську бездоганно виконав бойове завдання і ліквідував гелікоптер ворога. За проявлену хоробрість нашого земляка нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За місяць до початку повномасштабного вторгнення хлопець повернувся зі строкової служби. На війну пішов добровольцем. Двоє старших братів Антона теж добровільно вступили до лав ЗСУ.

З перших днів вторгнення тримав оборону Києва під Бородянкою, відбивав ворожі атаки у селі Квітневе Миколаївської області, побував на Донецькому напрямку під Соледаром і Бахмутом, брав участь у звільненні Харківщини.

«Найбільше на війні допомагає підтримка сім’ї, дружня атмосфера у підрозділі і відчуття того, що ти не даремно тут знаходишся, а борешся за майбутнє свого народу», - розповів боєць.
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер

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Теги: Рівненщина, відзнака, вертоліт
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