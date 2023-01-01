Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики





Про це пише видання



А у групових вправах із трьома стрічками та двома мʼячами наші дівчата стали бронзовими призерками чемпіонату світу! Серед пʼяти учасниць збірної – лучанка Олександра Ющак.



Вона – вихованка луцької ДЮСШ №2, перший тренер – Валентина Гаврилюк. Зараз Олександра – студентка Київського національного університету фізичного виховання і спорту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В іспанській Валенсії відбувся чемпіонат світу у групових вправах з художньої гімнастики. Збірна України посіла пʼяте місце серед 24 команд і завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.Про це пише видання "Вісник" А у групових вправах із трьома стрічками та двома мʼячами наші дівчата стали бронзовими призерками чемпіонату світу! Серед пʼяти учасниць збірної – лучанкаВона – вихованка луцької ДЮСШ №2, перший тренер –. Зараз Олександра – студентка Київського національного університету фізичного виховання і спорту.

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