Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики
Сьогодні, 18:00
В іспанській Валенсії відбувся чемпіонат світу у групових вправах з художньої гімнастики. Збірна України посіла пʼяте місце серед 24 команд і завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.
Про це пише видання "Вісник".
А у групових вправах із трьома стрічками та двома мʼячами наші дівчата стали бронзовими призерками чемпіонату світу! Серед пʼяти учасниць збірної – лучанка Олександра Ющак.
Вона – вихованка луцької ДЮСШ №2, перший тренер – Валентина Гаврилюк. Зараз Олександра – студентка Київського національного університету фізичного виховання і спорту.
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Про це пише видання "Вісник".
А у групових вправах із трьома стрічками та двома мʼячами наші дівчата стали бронзовими призерками чемпіонату світу! Серед пʼяти учасниць збірної – лучанка Олександра Ющак.
Вона – вихованка луцької ДЮСШ №2, перший тренер – Валентина Гаврилюк. Зараз Олександра – студентка Київського національного університету фізичного виховання і спорту.
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