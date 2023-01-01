Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики

Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики
В іспанській Валенсії відбувся чемпіонат світу у групових вправах з художньої гімнастики. Збірна України посіла пʼяте місце серед 24 команд і завоювала ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це пише видання "Вісник".

А у групових вправах із трьома стрічками та двома мʼячами наші дівчата стали бронзовими призерками чемпіонату світу! Серед пʼяти учасниць збірної – лучанка Олександра Ющак.

Вона – вихованка луцької ДЮСШ №2, перший тренер – Валентина Гаврилюк. Зараз Олександра – студентка Київського національного університету фізичного виховання і спорту.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Лучанка, чемпіонат світу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ФЕЙК: лікарів з Рожища відправляють у медичну роту 14-ї бригади
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Сьогодні, 18:25
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Борис Шевчук
Сьогодні, 18:15
Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики
Сьогодні, 18:00
Луцьке підприємство «Евода» виплатить департаменту міськради пів мільйона
Сьогодні, 17:17
Будував і на Волині, і під Бахмутом: у волинській бригаді служить «Муляр»
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Волиняни повернулися з Чемпіонату світу з грепплінгу та розповіли, як здобували медалі. ВІДЕО Волиняни повернулися з Чемпіонату світу з грепплінгу та розповіли, як здобували медалі. ВІДЕО
29 серпень, 13:28
Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое Волинська спортсменка Марина Мажула стала чемпіонкою світу з параканое
28 серпень, 19:22
На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині На чемпіонат світу з легкої атлетики-2023 поїдуть п'ятеро спортсменів з Волині
18 серпень, 08:19
Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики
15 серпень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військовий з Рівненщини знищив ворожий гелікоптер
Сьогодні, 18:25
 0
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Борис Шевчук
Сьогодні, 18:15
 0
Лучанка – бронзова призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики
Сьогодні, 18:00
 0
Луцьке підприємство «Евода» виплатить департаменту міськради пів мільйона
Сьогодні, 17:17
 0
Будував і на Волині, і під Бахмутом: у волинській бригаді служить «Муляр»
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8