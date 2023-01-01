На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Борис Шевчук

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Борис Шевчук
На війні загинув військовослужбовець з Волині Борис Шевчук.

Про це повідомили у Заболоттівській громаді.

"Сьогодні вчергове отримали страшну звістку, про втрату ще одного бійця із нашої громади. На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з селища Заболоття Шевчук Борис Миколайович, 1969 року народження. Стрілець-санітар мотопіхотного батальйону, Шевчук Борис Миколайович, загинув героїчною смертю 4 вересня 2023 року в наслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України". - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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