Луцьке підприємство «Евода» виплатить департаменту міськради пів мільйона





Про це йдеться у наказі господарського суду, пише



Ця справа тягнеться ще з 2020 року. У листопаді департамент молоді та спорту оголосив тендер на закупівлю електроенергії на суму в понад 1,1 мільйона гривень. Перемогло у цій закупівлі підприємство «Евода», яке взяло на себе зобов'язання постачати електрику департаменту з 1 січня 2021 року до 31 грудня того ж року.



«Загальна ціна цього договору становить 1 152 109 грн у тому числі й ПДВ 192 018 грн 17 коп. Ціна за одиницю товару за цим договором може змінюватися з дотриманням сторонами норм, передбачених законом України, що оформляється додатковою угодою. До зміни ціни за одиницю товару постачальник зобов`язаний постачати електричну енергію за ціною, яка зазначена у договорі у чинній редакції Загальна кількість товару становить 490 920 кіловат-годин за тарифом 0,31276 грн/кВт год», – зазначають у рішенні.



Проте компанія «Евода» з березня 2021 року почала збільшувати тариф за кіловат годину. Вже станом на кінець року ціна зросла з 0,31 грн/кВт год до 4,39 грн/кВт год. За договором, який підприємство та департамент підписали між собою, підвищення тарифу допускається, але тільки за наявності обґрунтованих для цього умов. Такими причинами, на думку підприємства, була інформація про зміну ціни на електрику від ДП «Оператор ринку» та Хмельницької торгово-промислової палати.



Таким чином на кінець року, враховуючи усі зміни цін за електрику, департамент молоді та спорту отримав 390 496 кВт на загальну суму в трохи більше як 1 мільйон 75 тисяч, хоча за ці кошти він мав би отримати 490 920 кіловат-годин. Проте суд таки визнав підстави для корегування ціни за електроенергію компанією «Евода» недостатніми.



«У документах, які видає компетентна організація, має бути зазначена чинна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників такого коливання, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження», – йдеться у матеріалах справи.



На думку суду, висновки Хмельницької ТПП щодо зміни цін на електрику не є достатньою підставою, аби корегувати ціну в договорі. Інших аргументів компанія «Евода» не надала.



Таким чином Господарський суд визнав усі договори про підвищення цін на електрику недійсними, а з Дочірнього підприємства КП «Луцькводоканал» «Евода Трейд» стягнув на користь департаменту молоді та спорту майже 425 тисяч гривень. Крім того, «Евода» додатково має сплатити 33 тисячі гривень судового збору. Проти компанії відкрили виконавче провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області зобов'язало дочірнє підприємство КП «Луцькводоканал» «Евода Трейд» виплатити департаменту молоді та спорту Луцькради майже 425 тисяч гривень.Про це йдеться у наказі господарського суду, пише Конкурент Ця справа тягнеться ще з 2020 року. У листопаді департамент молоді та спорту оголосив тендер на закупівлю електроенергії на суму в понад 1,1 мільйона гривень. Перемогло у цій закупівлі підприємство «Евода», яке взяло на себе зобов'язання постачати електрику департаменту з 1 січня 2021 року до 31 грудня того ж року.«Загальна ціна цього договору становить 1 152 109 грн у тому числі й ПДВ 192 018 грн 17 коп. Ціна за одиницю товару за цим договором може змінюватися з дотриманням сторонами норм, передбачених законом України, що оформляється додатковою угодою. До зміни ціни за одиницю товару постачальник зобов`язаний постачати електричну енергію за ціною, яка зазначена у договорі у чинній редакції Загальна кількість товару становить 490 920 кіловат-годин за тарифом 0,31276 грн/кВт год», – зазначають у рішенні.Проте компанія «Евода» з березня 2021 року почала збільшувати тариф за кіловат годину. Вже станом на кінець року ціна зросла з 0,31 грн/кВт год до 4,39 грн/кВт год. За договором, який підприємство та департамент підписали між собою, підвищення тарифу допускається, але тільки за наявності обґрунтованих для цього умов. Такими причинами, на думку підприємства, була інформація про зміну ціни на електрику від ДП «Оператор ринку» та Хмельницької торгово-промислової палати.Таким чином на кінець року, враховуючи усі зміни цін за електрику, департамент молоді та спорту отримав 390 496 кВт на загальну суму в трохи більше як 1 мільйон 75 тисяч, хоча за ці кошти він мав би отримати 490 920 кіловат-годин. Проте суд таки визнав підстави для корегування ціни за електроенергію компанією «Евода» недостатніми.«У документах, які видає компетентна організація, має бути зазначена чинна ринкова ціна на товар і її порівняння з ринковою ціною станом на дату, з якої почалися змінюватися ціни на ринку, як у бік збільшення, так і у бік зменшення (тобто наявності коливання). Зміни до договору про закупівлю вносяться з урахуванням показників такого коливання, що стали підставою для здійснення попередніх змін до договору. Кожна зміна до договору має містити окреме документальне підтвердження», – йдеться у матеріалах справи.На думку суду, висновки Хмельницької ТПП щодо зміни цін на електрику не є достатньою підставою, аби корегувати ціну в договорі. Інших аргументів компанія «Евода» не надала.Таким чином Господарський суд визнав усі договори про підвищення цін на електрику недійсними, а з Дочірнього підприємства КП «Луцькводоканал» «Евода Трейд» стягнув на користь департаменту молоді та спорту майже 425 тисяч гривень. Крім того, «Евода» додатково має сплатити 33 тисячі гривень судового збору. Проти компанії відкрили виконавче провадження.

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