Герої повертаються назавжди: завтра Луцьк зустріне Гуманітарну місію «На щиті»

Герої повертаються назавжди: завтра Луцьк зустріне Гуманітарну місію «На щиті»
Завтра, 6 вересня, о 07:00 зустрічатимуть екіпаж Гуманітарної місії «На щиті», який везе до Луцька тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.

Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська.

Для формування колони супроводу просять зібратися о 06:30 у селі Піддубці на АЗС «King Oil».

Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.

Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті», пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.

Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною.

Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.

Вічна слава Героям, які повертаються «На щиті»!

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Теги: «На щиті», Герої, гуманітарна місія
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