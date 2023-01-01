Герої повертаються назавжди: завтра Луцьк зустріне Гуманітарну місію «На щиті»

Завтра, 6 вересня, о 07:00 зустрічатимуть екіпаж Гуманітарної місії «На щиті», який везе до Луцька тіла Героїв, загиблих на війні від рук російських окупантів.Про це повідомила волонтеркаДля формування колони супроводу просять зібратися о 06:30 у селі Піддубці на АЗС «King Oil».Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «На щиті», пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.не перебігати дорогу перед колоною.Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.Вічна слава Героям, які повертаються «На щиті»!