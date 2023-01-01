Водій, якого зупинили у місті на Волині через несправну фару, виявився п'янючим

Водій, якого зупинили у місті на Волині через несправну фару, виявився п'янючим
2,13 проміле алкоголю — результат огляду водія, якого зупинили за технічну несправність автомобіля у Ковелі. Подія сталася ввечері 4 вересня.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

Патрульні помітили автомобіль марки Saab, у якого не працювала ліва фара.

Після зупинки транспортного засобу інспектори встановили, що 36-річний керманич перебуває у стані сп’яніння. Адже прилад Drager показав результат, який перевищив допустиму норму у 11 разів.

Згідно із вчиненими правопорушеннями, поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за частиною 1 статті 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) та за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.

"Водії, будьте свідомими, не сідайте за кермо напідпитку, бо наслідки ваших дій можуть бути непоправними", - закликають у патрульній поліції.

Водій, якого зупинили у місті на Волині через несправну фару, виявився п'янючим

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