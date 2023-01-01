Водій, якого зупинили у місті на Волині через несправну фару, виявився п'янючим

2,13 проміле алкоголю — результат огляду водія, якого зупинили за технічну несправність автомобіля у Ковелі. Подія сталася ввечері 4 вересня.Про це повідомляє патрульна поліція Волині.Патрульні помітили автомобіль марки Saab, у якого не працювала ліва фара.Після зупинки транспортного засобу інспектори встановили, що 36-річний керманич перебуває у стані сп’яніння. Адже прилад Drager показав результат, який перевищив допустиму норму у 11 разів.Згідно із вчиненими правопорушеннями, поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за частиною 1 статті 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) та за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП."Водії, будьте свідомими, не сідайте за кермо напідпитку, бо наслідки ваших дій можуть бути непоправними", - закликають у патрульній поліції.