Водій, якого зупинили у місті на Волині через несправну фару, виявився п'янючим
Сьогодні, 16:20
2,13 проміле алкоголю — результат огляду водія, якого зупинили за технічну несправність автомобіля у Ковелі. Подія сталася ввечері 4 вересня.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні помітили автомобіль марки Saab, у якого не працювала ліва фара.
Після зупинки транспортного засобу інспектори встановили, що 36-річний керманич перебуває у стані сп’яніння. Адже прилад Drager показав результат, який перевищив допустиму норму у 11 разів.
Згідно із вчиненими правопорушеннями, поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за частиною 1 статті 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) та за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.
"Водії, будьте свідомими, не сідайте за кермо напідпитку, бо наслідки ваших дій можуть бути непоправними", - закликають у патрульній поліції.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Патрульні помітили автомобіль марки Saab, у якого не працювала ліва фара.
Після зупинки транспортного засобу інспектори встановили, що 36-річний керманич перебуває у стані сп’яніння. Адже прилад Drager показав результат, який перевищив допустиму норму у 11 разів.
Згідно із вчиненими правопорушеннями, поліцейські склали на водія адміністративні матеріали за частиною 1 статті 121 (Керування транспортним засобом, що має несправності зовнішніх світлових приладів) та за частиною 1 статті 130 (керування у стані сп’яніння) КУпАП.
"Водії, будьте свідомими, не сідайте за кермо напідпитку, бо наслідки ваших дій можуть бути непоправними", - закликають у патрульній поліції.
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Водій, якого зупинили у місті на Волині через несправну фару, виявився п'янючим
Сьогодні, 16:20
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