Ердоган після зустрічі з путіним: «Перспектив для досягнення миру в Україні нема»

Ердоган після зустрічі з путіним: «Перспектив для досягнення миру в Україні нема»
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає "жодної обнадійливої перспективи миру" у війні росії проти України.

Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі на зустріч з президентом рф Володимиром Путіним, передає CNN Tukr.

За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна — "з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію".

"Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої ​​перспективи миру", — сказав турецький президент.

Він зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як "у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС".

Ердоган неодноразово заявляв про готовність Туреччини бути посередником у мирних переговорах України та РФ.

Президенти Туреччини та росії на зустрічі у Сочі 4 вересня не дійшли згоди щодо відновлення дії "зернового коридору" в Чорному морі. За словами Ердогана, "альтернативний варіант, який був поставлений на порядок денний, не задовольнив очікування щодо безпеки та інших аспектів". "Ми збираємося розробити новий пакет в консультаціях з ООН", — сказав він.

Своєю чергою Путін заявив про те, що Росія нібито буде готова "розглянути можливість реанімувати зернову угоду" після того, як будуть виконані вимоги Москви.

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Теги: Туреччина, Реджеп Ердоган
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