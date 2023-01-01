Ердоган після зустрічі з путіним: «Перспектив для досягнення миру в Україні нема»

Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає "жодної обнадійливої перспективи миру" у війні росії проти України.



Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі на зустріч з президентом рф Володимиром Путіним, передає



За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна — "з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію".



"Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої ​​перспективи миру", — сказав турецький президент.



Він зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як "у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС".



Ердоган неодноразово заявляв про готовність Туреччини бути посередником у мирних переговорах України та РФ.



Президенти Туреччини та росії на зустрічі у Сочі 4 вересня не дійшли згоди щодо відновлення дії "зернового коридору" в Чорному морі. За словами Ердогана, "альтернативний варіант, який був поставлений на порядок денний, не задовольнив очікування щодо безпеки та інших аспектів". "Ми збираємося розробити новий пакет в консультаціях з ООН", — сказав він.



Своєю чергою Путін заявив про те, що Росія нібито буде готова "розглянути можливість реанімувати зернову угоду" після того, як будуть виконані вимоги Москви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Туреччинизаявив, що на горизонті немає "жодної обнадійливої перспективи миру" у війні росії проти України.Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі на зустріч з президентом рф Володимиром Путіним, передає CNN Tukr За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна — "з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію"."Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої ​​перспективи миру", — сказав турецький президент.Він зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як "у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС".Ердоган неодноразово заявляв про готовність Туреччини бути посередником у мирних переговорах України та РФ.Президенти Туреччини та росії на зустрічі у Сочі 4 вересня не дійшли згоди щодо відновлення дії "зернового коридору" в Чорному морі. За словами Ердогана, "альтернативний варіант, який був поставлений на порядок денний, не задовольнив очікування щодо безпеки та інших аспектів". "Ми збираємося розробити новий пакет в консультаціях з ООН", — сказав він.Своєю чергою Путін заявив про те, що Росія нібито буде готова "розглянути можливість реанімувати зернову угоду" після того, як будуть виконані вимоги Москви.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію