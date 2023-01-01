На Рівненщині чоловік намагався пошкодити стелу загиблим військовим





Його знайшли завдяки запису з камери спостереження та склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, пише



Подія відбулася у понеділок, 4 вересня, близько 18:00.



"Через систему відеомоніторингу "Безпечне місто" охоронці порядку з'ясували, що невідомий чоловік зірвав пластмасові стяжки та мав намір зрізати портрет. За деякий час екіпаж патрульних виявив схожого за орієнтуванням чоловіка та доставив його до Сарненського районного відділу поліції", — повідомила речниця патрульної поліції області Оксана Юрченко.



Правоохоронці склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Мотиви його вчинку невідомі.



Санкція статті передбачає штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Міру покарання визначає суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сарнах на Рівненщині патрульні затримали 33-річного чоловіка, який намагався пошкодити стелу загиблим військовим.Його знайшли завдяки запису з камери спостереження та склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, пише Суспільне Подія відбулася у понеділок, 4 вересня, близько 18:00."Через систему відеомоніторингу "Безпечне місто" охоронці порядку з'ясували, що невідомий чоловік зірвав пластмасові стяжки та мав намір зрізати портрет. За деякий час екіпаж патрульних виявив схожого за орієнтуванням чоловіка та доставив його до Сарненського районного відділу поліції", — повідомила речниця патрульної поліції областіПравоохоронці склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. Мотиви його вчинку невідомі.Санкція статті передбачає штраф від 51 до 119 гривень або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Міру покарання визначає суд.

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