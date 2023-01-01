Рада звільнила керівників Міноборони, Фонду держмайна і Антимонопольного комітету

Верховна Рада України сьогодні, 5 вересня, звільнилаз посади міністра оборони України. Він займав крісло очільника відомства майже два роки — з листопада 2021-го.Про це повідомили народні депутатиЗа регламентом, перед розглядом відставки міністр, якого відправляють у відставку, має право на виступ. Тож Резніков виступав з трибуни перед депутатами.За словами Железняка, з-поміж питань до міністра оборони були дебіторська заборгованість 2,7% від всього обʼєму та скандальні закупівлі.Як зазначається, Резніков відповів, що правоохоронні органи всіх рівнів проводять перевірки, а розслідування журналістів — «фейкові історії, надумані історії, і не існує ніяких кримінальних справ щодо цих фактів».«Одразу отримав наступне питання: "А що тоді заступники та директори департаментів роблять у СІЗО?" На що була дана відповідь: "Існує принцип невинуватості, тому давайте не будемо поспішати і будемо чекати вирок суду"», — пише Железняк.Окрім того, Рада підтримала звільнення голови Фонду держмайна Рустема Умєрова з посади. Його планують призначити новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.«Завтра чекаємо знову на призначення міністром оборони України», — зазначив Железняк.Також підтримали звільнення очільниці Антимонопольного комітету УкраїниЖелезняк зазначив, що питав Піщанську, чи пропонували їй посаду голови Фонду держмайна та чи погодилася вона, але прямої відповіді посадовиця не надала.Піщанська, як зазначає депутат, сказала, що вважає виконаною свою функцію в АМКУ та що «настав час звільнити місце для інших».Очільниця Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву на звільнення лише зранку 5 вересня.Рада призначила Ольгу Піщанську головою Антимонопольного комітету в липні 2020 року. Після відставки попереднього голови АМКУ Юрія Терентьєва вона була виконувачкою обов'язків очільника відомства.За даними ЗМІ, Піщанській пропонують очолити Фонд держмайна України. У такому разі вона замінить Рустема Умєрова, який із ФДМУ переходить на посаду міністра оборони України. А крісло самої Піщанської в Антимонопольному комітеті має зайняти нинішній очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомили у «Слузі Народу».