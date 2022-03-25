Аферисти просять гроші у волинських підприємців від імені Погуляйка

Аферисти просять гроші у волинських підприємців від імені Погуляйка
До волинських підприємців знову надходять шахрайські листи та
телефонні дзвінки від імені начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка з проханням перерахувати кошти для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

Тож вкотре наголошують, що ні начальник ОВА, ні інші керівники Волинської облдержадміністрації не здійснюють таких телефонних дзвінків та не розсилають подібних листів.

В обласній військовій адміністрації закликають при отриманні таких звернень – відразу повідомляти про це правоохоронні органи.

Аферисти просять гроші у волинських підприємців від імені Погуляйка

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Теги: аферисти
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