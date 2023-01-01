«Це просто правильна війна, де трохи ґвалтують»: Подоляк розкритикував ООН, яка не бачить доказів геноциду в Україні

Михайло Подоляк засудив заяву Організації Обʼєднаних Націй про те, що



З критикою Подоляк виступив у соцмережі Х (донедавна — Twitter), пише



Подоляк назвав заяву голови ООН Еріка Мьосе про те, що комісія не побачила вчинення злочинів геноциду з боку росії проти громадян України, «політичною беззубістю та непрямим заохоченням злочинця».



«Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів — абсолютно випадкова», — обурюється Подоляк.



Він нагадав, що повномасштабна війна триває вже понад 560 днів, під час яких сотні українських міст і сіл «були стерті з лиця землі». Це, мовляв, теж вкладається в межі допустимого «негеноциду» за версією ООН.



«Й офіційні заклики «вбий українця!» не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах із примусом відмовитися від української ідентичності та нав'язати російську — теж із любов'ю», — пише Подоляк.



За словами радника ОП, тільки якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна і, мовляв, «покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу», тоді б ішлося про геноцид.



«В іншому випадку — це просто правильна війна, де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті. І нехай собі продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?» — резюмував він.



Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд, який може переслідувати високопосадовців на міжнародному рівні, розглядає воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності. У березневому звіті комісія ООН підтвердила воєнні злочини росії та побачила ознаки злочинів проти людяності, але висновків про геноцид не робила.



4 вересня представники комісії заявили, що незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, яку створили при ООН, досі не має достатніх доказів геноциду в Україні, які б підпадали під визначення Конвенції Генасамблеї ООН.



Голова комісії Ерік Мьосе зазначив, що в злочині геноциду є питання наміру злочинців щодо знищення певної групи. І таке знищення має бути фізичним або біологічним відповідно до Конвенції.



«Це строге визначення… Звичайно, ми продовжимо наші розслідування. Як уже згадувалося раніше, ми зазначили, наприклад, що були певні заяви в російських ЗМІ, які, можливо, можуть бути пов’язані з цим питанням геноциду. Це одна лінія, яку ми ведемо», — сказав Мьосе.



Він зазначив, що не варто сприймати ці результати окремо від інших висновків комісії, адже та знайшла величезну кількість воєнних злочинів, а також розглядає питання щодо злочинів проти людяності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентазасудив заяву Організації Обʼєднаних Націй про те, що комісія з розслідування порушень в Україні досі не має достатніх доказів геноциду в Україні З критикою Подоляк виступив у соцмережі Х (донедавна — Twitter), пише Громадське Подоляк назвав заяву голови ООНпро те, що комісія не побачила вчинення злочинів геноциду з боку росії проти громадян України, «політичною беззубістю та непрямим заохоченням злочинця».«Ще б пак, адже росіяни прийшли нас вбивати... по-доброму, масово. Саме українців, але без умислу. І ракети летять на міста щоночі так само по-доброму. І спроба зруйнувати енергетичну інфраструктуру взимку, щоб люди гинули від морозів — абсолютно випадкова», — обурюється Подоляк.Він нагадав, що повномасштабна війна триває вже понад 560 днів, під час яких сотні українських міст і сіл «були стерті з лиця землі». Це, мовляв, теж вкладається в межі допустимого «негеноциду» за версією ООН.«Й офіційні заклики «вбий українця!» не мають умислу. І тортури у фільтраційних таборах із примусом відмовитися від української ідентичності та нав'язати російську — теж із любов'ю», — пише Подоляк.За словами радника ОП, тільки якби українці добровільно виходили на дорогу, ставали на коліна і, мовляв, «покірно віддавали голову російському солдату, щоб він її відрізав, масово, для протоколу», тоді б ішлося про геноцид.«В іншому випадку — це просто правильна війна, де трохи ріжуть, палять, ґвалтують на етнічно-державному ґрунті. І нехай собі продовжують, так, пане Мьосе? Вони мають право, тому що ООН це заохочує, так?» — резюмував він.Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд, який може переслідувати високопосадовців на міжнародному рівні, розглядає воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності. У березневому звіті комісія ООН підтвердила воєнні злочини росії та побачила ознаки злочинів проти людяності, але висновків про геноцид не робила.4 вересня представники комісії заявили, що незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні, яку створили при ООН, досі не має достатніх доказів геноциду в Україні, які б підпадали під визначення Конвенції Генасамблеї ООН.Голова комісії Ерік Мьосе зазначив, що в злочині геноциду є питання наміру злочинців щодо знищення певної групи. І таке знищення має бути фізичним або біологічним відповідно до Конвенції.«Це строге визначення… Звичайно, ми продовжимо наші розслідування. Як уже згадувалося раніше, ми зазначили, наприклад, що були певні заяви в російських ЗМІ, які, можливо, можуть бути пов’язані з цим питанням геноциду. Це одна лінія, яку ми ведемо», — сказав Мьосе.Він зазначив, що не варто сприймати ці результати окремо від інших висновків комісії, адже та знайшла величезну кількість воєнних злочинів, а також розглядає питання щодо злочинів проти людяності.

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