В Держекоінспекції підрахували збитки, завдані ракетним ударом по Луцьку





Про це



15 серпня 2023 року військові підрозділи збройних сил російської федерації з використанням засобів вогневого ураження нанесли ракетний удар по території заводу ПрАТ «СКФ Україна».



У відповідності до Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану, державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській області розрахована шкода завдана довкіллю.



За засмічення земельних ресурсів завдані збитки на суму 163, 5 млн грн, а площа засміченої земельної ділянки – 4608 м2.



Загальна площа пожежі, яка сталася внаслідок ракетного удару 200 м2, шкода внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря склала 48,2 тис грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Інспекцією зафіксовано шкоду, заподіяну довкіллю р акетним ударом по підшипниковому заводу у Луцьку Про це повідомили на сторінці у фейсбуці інспекції в області.15 серпня 2023 року військові підрозділи збройних сил російської федерації з використанням засобів вогневого ураження нанесли ракетний удар по території заводу ПрАТ «СКФ Україна».У відповідності до Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану, державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській області розрахована шкода завдана довкіллю.За засмічення земельних ресурсів завдані збитки на суму 163, 5 млн грн, а площа засміченої земельної ділянки – 4608 м2.Загальна площа пожежі, яка сталася внаслідок ракетного удару 200 м2, шкода внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря склала 48,2 тис грн.

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