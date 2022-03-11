В Держекоінспекції підрахували збитки, завдані ракетним ударом по Луцьку

В Держекоінспекції підрахували збитки, завдані ракетним ударом по Луцьку
Інспекцією зафіксовано шкоду, заподіяну довкіллю ракетним ударом по підшипниковому заводу у Луцьку.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці інспекції в області.

15 серпня 2023 року військові підрозділи збройних сил російської федерації з використанням засобів вогневого ураження нанесли ракетний удар по території заводу ПрАТ «СКФ Україна».

У відповідності до Методики визначення розміру шкоди, завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час воєнного стану, державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Волинській області розрахована шкода завдана довкіллю.

За засмічення земельних ресурсів завдані збитки на суму 163, 5 млн грн, а площа засміченої земельної ділянки – 4608 м2.

Загальна площа пожежі, яка сталася внаслідок ракетного удару 200 м2, шкода внаслідок викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря склала 48,2 тис грн.
В Держекоінспекції підрахували збитки, завдані ракетним ударом по Луцьку

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Теги: Луцьк, ракетний обстріл
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