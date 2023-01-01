Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка розпочинає новий сезон і запрошує на вистави, про які ми розповідаємо першими!

Відкриття 17 театрального сезону на камерній сцені відбудеться 8 вересня. І розпочнуть його о 18:00 прем’єрою драматичної поеми «На полі крові» Лесі Українки.

Опис вистави: Його Учитель учив пробачати. Він заспокоював душу, тішив, ставав найріднішим чоловіком. Він – син Божий.

Так пише Біблія?

Молоді дівчата слугували Йому, а ходили за Ним наївні натовпи, які залишали родини, жертвували багатства, зраджували коханим та скажено доводили праведність Учителя відрікаючись від свого минулого життя, яке Він називав гріховним! Чи так?

Яка місія Месії?

Леся Українка написала своє Євангеліє. Легенда про людину, яку тисячі років вважають найбільшим зрадником. А хто цей – Він?

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня


10 вересня о 18:00 на тій же локації – драма-інтерв'ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок».

Опис вистави: Сонячна Італія, така гостинна і затишна для туристів, зустрічає українських заробітчанок зовсім не так привітно... Ланцюжок історій про те, як змінюється життя жінок та їх сімей після того, коли дружина, мати, дочка від'їжджає на заробітки. Вистава переплетена уривками відеосвідчень реальних людей, опитаних журналісткою, а ще – її особисті болісні спогади.

Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня


Забронювати квитки можна за номерами телефонів +38(0332)725460, +38(0332)725303 або на театральному сайті за посиланням.

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Теги: «Театральний анонс», театр, вистави Луцьк
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