Постачання озброєння Україні гальмує її корупція, – Науседа
Сьогодні, 12:27
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що постачання зброї українським захисникам гальмує корупція в Україні.
Про це він сказав він у ефірі радіо LRT, пише LB.ua.
Українська корупція впливає на рішення країн-союзників у питанні постачання нового озброєння, оскільки демократична влада зобовʼязана враховувати настрої своїх громадян та думку виборців. Корупційні скандали в України бʼють і по репутації країн, які їй допомагають, вважає Науседа.
"Уявіть, що виборці в тій чи іншій держав бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – сказав він.
Науседа вважає, що корупційні скандали в Україні стали причиною затримки постачання американських винищувачів F-16.
Нагадаємо, що деякі корупційні скандали повʼязані з закупівлями міністерства оборони. На тлі розслідувань зловживань президент вирішив замінити міністра оборони.
У США в червні 2023 говорили, що немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї.
Нагадаємо, що росія готує черговий наступ на Лиманському напрямку.
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Про це він сказав він у ефірі радіо LRT, пише LB.ua.
Українська корупція впливає на рішення країн-союзників у питанні постачання нового озброєння, оскільки демократична влада зобовʼязана враховувати настрої своїх громадян та думку виборців. Корупційні скандали в України бʼють і по репутації країн, які їй допомагають, вважає Науседа.
"Уявіть, що виборці в тій чи іншій держав бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар по репутації цієї держави", – сказав він.
Науседа вважає, що корупційні скандали в Україні стали причиною затримки постачання американських винищувачів F-16.
Нагадаємо, що деякі корупційні скандали повʼязані з закупівлями міністерства оборони. На тлі розслідувань зловживань президент вирішив замінити міністра оборони.
У США в червні 2023 говорили, що немає доказів незаконного відхилення у використанні наданих США сучасних звичайних видів зброї.
Нагадаємо, що росія готує черговий наступ на Лиманському напрямку.
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Постачання озброєння Україні гальмує її корупція, – Науседа
Сьогодні, 12:27
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