У «Ягодині» службовий собака знайшов наркотики у пасажира автобуса. ФОТО



днями припинили прикордонники Волинського загону спільно з митниками.



Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Під час оформлення рейсового автобуса, який через пункт пропуску

«Ягодин» слідував з Варшави до Києва, відбулося спрацювання службового собаки на речі одного з пасажирів.



Оглянувши вміст сумки 31-річного уродженця Харкова, оглядова група знайшла у кишені шортів пакет з речовиною рослинного походження, попередньо марихуаною.



Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та

направили їм повідомлення про виявлення ознак кримінального

правопорушення, передбаченого ст. 309 КК України.



Знайдену речовину встановленим порядком правоохоронці вилучили.





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