Вважалися зниклими безвісти: на Запоріжжі загинули двоє Героїв з Волині

Сергія Вознюка, 1984 року народження, мешканця Нововолинська, та Руслана Медвідя, 1976 року народження, мешканця села Гряди.



Про це Борис Карпус.



"Обоє вважалися безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня у Запорізькій області. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і доземний уклін Героям", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що точна інформація про прибуття тіл, прощання та погребіння буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову Нововолинська громада в скорботі. Війна забрала життя двох захисників –, 1984 року народження, мешканця Нововолинська, та, 1976 року народження, мешканця села Гряди.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Обоє вважалися безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня у Запорізькій області. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і доземний уклін Героям", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що точна інформація про прибуття тіл, прощання та погребіння буде згодом.

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