Вважалися зниклими безвісти: на Запоріжжі загинули двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 11:35
Знову Нововолинська громада в скорботі. Війна забрала життя двох захисників – Сергія Вознюка, 1984 року народження, мешканця Нововолинська, та Руслана Медвідя, 1976 року народження, мешканця села Гряди.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Обоє вважалися безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня у Запорізькій області. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і доземний уклін Героям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що точна інформація про прибуття тіл, прощання та погребіння буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
"Обоє вважалися безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня у Запорізькій області. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і доземний уклін Героям", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що точна інформація про прибуття тіл, прощання та погребіння буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вважалися зниклими безвісти: на Запоріжжі загинули двоє Героїв з Волині
Сьогодні, 11:35
СБУ затримала коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом «селфі»
Сьогодні, 10:48
Медіа