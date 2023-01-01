Вважалися зниклими безвісти: на Запоріжжі загинули двоє Героїв з Волині

Вважалися зниклими безвісти: на Запоріжжі загинули двоє Героїв з Волині
Знову Нововолинська громада в скорботі. Війна забрала життя двох захисників – Сергія Вознюка, 1984 року народження, мешканця Нововолинська, та Руслана Медвідя, 1976 року народження, мешканця села Гряди.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Обоє вважалися безвісти зниклими, але після проведених експертиз підтвердилося, що вони загинули 2 червня у Запорізькій області. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Вічна пам’ять і доземний уклін Героям", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що точна інформація про прибуття тіл, прощання та погребіння буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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