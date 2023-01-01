Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна та завод у Тверській області, – ЗМІ
Сьогодні, 10:53
У росії заявили про спробу атаки безпілотниками на Москву, а також резиденцію президента рф Володимира Путіна у Тверській області. Момент знищення дрона над селом Завидово, де розташована його резиденція, потрапив на відео.
Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема Moscow Times і «Медиазона», пише Громадське.
За даними Telegram-каналу Baza, один із дронів намагався атакувати територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області.
Там пишуть, що перехоплений безпілотник-камікадзе впав на території заводу поблизу складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув. На місці вибуху виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника.
Також, за даними ЗМІ, дрони прилетіли у Підмосков'я — уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних вибухів.
Уночі російські сили ППО також знищили безпілотники в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися атакувати Москву, повідомив мер столиці Сергій Собянін.
В аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» оголосили план «Ковер». Це спричинило затримку 40 рейсів: 23 — у «Внуково», 2 — у «Домодєдово», 15 — у «Шереметьєво».
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Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема Moscow Times і «Медиазона», пише Громадське.
За даними Telegram-каналу Baza, один із дронів намагався атакувати територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області.
Там пишуть, що перехоплений безпілотник-камікадзе впав на території заводу поблизу складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув. На місці вибуху виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника.
Також, за даними ЗМІ, дрони прилетіли у Підмосков'я — уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних вибухів.
Уночі російські сили ППО також знищили безпілотники в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися атакувати Москву, повідомив мер столиці Сергій Собянін.
В аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» оголосили план «Ковер». Це спричинило затримку 40 рейсів: 23 — у «Внуково», 2 — у «Домодєдово», 15 — у «Шереметьєво».
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