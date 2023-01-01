Дрони намагалися атакувати резиденцію Путіна та завод у Тверській області, – ЗМІ

Володимира Путіна у Тверській області. Момент знищення дрона над селом Завидово, де розташована його резиденція, потрапив на відео.



Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема Moscow Times і «Медиазона», пише



За даними Telegram-каналу Baza, один із дронів намагався атакувати територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області.



Там пишуть, що перехоплений безпілотник-камікадзе впав на території заводу поблизу складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув. На місці вибуху виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника.



Також, за даними ЗМІ, дрони прилетіли у Підмосков'я — уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних вибухів.



Уночі російські сили ППО також знищили безпілотники в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися атакувати Москву, повідомив мер столиці Сергій Собянін.



В аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» оголосили план «Ковер». Це спричинило затримку 40 рейсів: 23 — у «Внуково», 2 — у «Домодєдово», 15 — у «Шереметьєво».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У росії заявили про спробу атаки безпілотниками на Москву, а також резиденцію президента рфу Тверській області. Момент знищення дрона над селом Завидово, де розташована його резиденція, потрапив на відео.Про це повідомили російські ЗМІ, зокрема Moscow Times і «Медиазона», пише Громадське За даними Telegram-каналу Baza, один із дронів намагався атакувати територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області.Там пишуть, що перехоплений безпілотник-камікадзе впав на території заводу поблизу складу легкозаймистих рідин, після чого вибухнув. На місці вибуху виявили фрагменти мікросхем, проводів і фюзеляжу безпілотника.Також, за даними ЗМІ, дрони прилетіли у Підмосков'я — уламки впали на гараж із газовими балонами в Павловській Слободі. Під час пожежі сталося кілька сильних вибухів.Уночі російські сили ППО також знищили безпілотники в Калузькій області та в Істринському районі Підмосков'я, які намагалися атакувати Москву, повідомив мер столиціВ аеропортах «Внуково», «Домодєдово» і «Шереметьєво» оголосили план «Ковер». Це спричинило затримку 40 рейсів: 23 — у «Внуково», 2 — у «Домодєдово», 15 — у «Шереметьєво».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію