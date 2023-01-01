Росія готує черговий наступ на Лиманському напрямку, – Міноборони

Росія готує черговий наступ на Лиманському напрямку, – Міноборони
Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог готує черговий наступ на Лиманському напрямку.

На Лиманському напрямку щодня близько восьми ворожих атак відбивають Сили оборони.

Ще два тижні тому Куп’янський напрямок був «епіцентром», і окупанти докладали усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону і дійти до Куп’янська, але ЗСУ зупинили ворога.

— Ворога знищили, знищили техніку, знищили озброєння, знищили людей. Власне, вони там, і на Куп’янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока, – наголосила Ганна Маляр.

За її словами, на Лиманському напрямку щодня близько восьми ворожих атак відбивають Сили оборони.

— Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто ось так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися, – зазначила Ганна Маляр.
Українські військові, штаби і командування готуються до того, щоб дати окупантам відсіч.

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Теги: Росія, Україна, війна
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