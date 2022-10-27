На Волині розпочали виплату пенсій за вересень

На Волині розпочали виплату пенсій за вересень
На Волині розпочали виплату вересневих пенсій.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області уже розпочав фінансування пенсій за вересень поточного року. Зокрема, у цьому місяці на виплату буде спрямовано 1,2 млрд гривень. Кожен пенсіонер отримує кошти своєчасно та відповідно до визначеного графіку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що варто знати волинянам про виплату, оформлення та нарахування пенсії.

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Теги: Волинь, пенсії
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