На Волині розпочали виплату пенсій за вересень





Про це Юрій Погуляйко.



"Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області уже розпочав фінансування пенсій за вересень поточного року. Зокрема, у цьому місяці на виплату буде спрямовано 1,2 млрд гривень. Кожен пенсіонер отримує кошти своєчасно та відповідно до визначеного графіку", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розпочали виплату вересневих пенсій.Про це повідомив голова Волинської ОВА"Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області уже розпочав фінансування пенсій за вересень поточного року. Зокрема, у цьому місяці на виплату буде спрямовано 1,2 млрд гривень. Кожен пенсіонер отримує кошти своєчасно та відповідно до визначеного графіку", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що варто знати волинянам про виплату, оформлення та нарахування пенсії

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