На Волині розпочали виплату пенсій за вересень
Сьогодні, 12:53
На Волині розпочали виплату вересневих пенсій.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області уже розпочав фінансування пенсій за вересень поточного року. Зокрема, у цьому місяці на виплату буде спрямовано 1,2 млрд гривень. Кожен пенсіонер отримує кошти своєчасно та відповідно до визначеного графіку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що варто знати волинянам про виплату, оформлення та нарахування пенсії.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"Головне управління Пенсійного фонду України у Волинській області уже розпочав фінансування пенсій за вересень поточного року. Зокрема, у цьому місяці на виплату буде спрямовано 1,2 млрд гривень. Кожен пенсіонер отримує кошти своєчасно та відповідно до визначеного графіку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що варто знати волинянам про виплату, оформлення та нарахування пенсії.
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