На Волині зіткнулися дві автівки: постраждали троє людей. ФОТО

Учора близько 14 години у селі Копачівка 56-річний водій автомобіля Volkswagen, ймовірно, заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з транспортним засобом Citroen, під керуванням 45-річного лучанина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Внаслідок аварії обидва водії та 61-річний пасажир, що перебував у Citroen, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обидва транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучили на арештмайданчик.Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.