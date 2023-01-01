На Волині зіткнулися дві автівки: постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Учора близько 14 години у селі Копачівка 56-річний водій автомобіля Volkswagen, ймовірно, заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з транспортним засобом Citroen, під керуванням 45-річного лучанина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок аварії обидва водії та 61-річний пасажир, що перебував у Citroen, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обидва транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучили на арештмайданчик.
Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Внаслідок аварії обидва водії та 61-річний пасажир, що перебував у Citroen, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обидва транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучили на арештмайданчик.
Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині зіткнулися дві автівки: постраждали троє людей. ФОТО
Сьогодні, 13:19
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 8-10 вересня
Сьогодні, 13:00
На Волині розпочали виплату пенсій за вересень
Сьогодні, 12:53
Постачання озброєння Україні гальмує її корупція, – Науседа
Сьогодні, 12:27
Медіа