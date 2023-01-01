На Волині зіткнулися дві автівки: постраждали троє людей. ФОТО

На Волині зіткнулися дві автівки: постраждали троє людей. ФОТО
Учора близько 14 години у селі Копачівка 56-річний водій автомобіля Volkswagen, ймовірно, заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з транспортним засобом Citroen, під керуванням 45-річного лучанина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок аварії обидва водії та 61-річний пасажир, що перебував у Citroen, отримали різного ступеня тілесні ушкодження та були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Обидва транспортні засоби з механічними пошкодженнями вилучили на арештмайданчик.
На Волині зіткнулися дві автівки: постраждали троє людей. ФОТО

Відомості за цим фактом слідство внесло до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП
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