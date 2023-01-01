«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок
Сьогодні, 14:15
Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту "Волинський сухпайок".
Про це розповіла Суспільному його координаторка Мирослава Козань.
З її слів, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.
"У цьому пайку – одноденний раціон бійця на передовій. В основному вони для спецпідрозділів військових: розвідників, снайперів, які ідуть на завдання штурмові", – розповідає волонтерка.
Пайки почали збирати ще з 2014 року. Мирослава Козань говорить: з того часу і до початку повномасштабної війни на фронт відправи сім тисяч коробок допомоги з волинським сухпайком.
Готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Керівниця гуртків Інна Кравчук каже, що понад рік збирають пакети сухофруктів та горіхів для захисників України, пакуванням займаються у вільний від роботи час, в обідню перерву чи ввечері.
Працівниця Центру національно-патріотичного виховання Наталія Літковець говорить, що влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери, а під час навчального року запрошують до справи й дітей-гуртківців.
Наталія Літковець говорить, що кількість розфасованої допомоги не важать та статистику не ведуть. Додає: головне щоденна клопітка праця аж до перемоги.
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Про це розповіла Суспільному його координаторка Мирослава Козань.
З її слів, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.
"У цьому пайку – одноденний раціон бійця на передовій. В основному вони для спецпідрозділів військових: розвідників, снайперів, які ідуть на завдання штурмові", – розповідає волонтерка.
Пайки почали збирати ще з 2014 року. Мирослава Козань говорить: з того часу і до початку повномасштабної війни на фронт відправи сім тисяч коробок допомоги з волинським сухпайком.
Готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Керівниця гуртків Інна Кравчук каже, що понад рік збирають пакети сухофруктів та горіхів для захисників України, пакуванням займаються у вільний від роботи час, в обідню перерву чи ввечері.
Працівниця Центру національно-патріотичного виховання Наталія Літковець говорить, що влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери, а під час навчального року запрошують до справи й дітей-гуртківців.
Наталія Літковець говорить, що кількість розфасованої допомоги не важать та статистику не ведуть. Додає: головне щоденна клопітка праця аж до перемоги.
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