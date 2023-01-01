«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок





Про це розповіла Мирослава Козань.



З її слів, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.



"У цьому пайку – одноденний раціон бійця на передовій. В основному вони для спецпідрозділів військових: розвідників, снайперів, які ідуть на завдання штурмові", – розповідає волонтерка.



Пайки почали збирати ще з 2014 року. Мирослава Козань говорить: з того часу і до початку повномасштабної війни на фронт відправи сім тисяч коробок допомоги з волинським сухпайком.



Готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Керівниця гуртків Інна Кравчук каже, що понад рік збирають пакети сухофруктів та горіхів для захисників України, пакуванням займаються у вільний від роботи час, в обідню перерву чи ввечері.



Працівниця Центру національно-патріотичного виховання Наталія Літковець говорить, що влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери, а під час навчального року запрошують до справи й дітей-гуртківців.



Наталія Літковець говорить, що кількість розфасованої допомоги не важать та статистику не ведуть. Додає: головне щоденна клопітка праця аж до перемоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту "Волинський сухпайок".Про це розповіла Суспільному його координаторкаЗ її слів, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі."У цьому пайку – одноденний раціон бійця на передовій. В основному вони для спецпідрозділів військових: розвідників, снайперів, які ідуть на завдання штурмові", – розповідає волонтерка.Пайки почали збирати ще з 2014 року. Мирослава Козань говорить: з того часу і до початку повномасштабної війни на фронт відправи сім тисяч коробок допомоги з волинським сухпайком.Готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Керівниця гуртків Інна Кравчук каже, що понад рік збирають пакети сухофруктів та горіхів для захисників України, пакуванням займаються у вільний від роботи час, в обідню перерву чи ввечері.Працівниця Центру національно-патріотичного виховання Наталія Літковець говорить, що влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери, а під час навчального року запрошують до справи й дітей-гуртківців.говорить, що кількість розфасованої допомоги не важать та статистику не ведуть. Додає: головне щоденна клопітка праця аж до перемоги.

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