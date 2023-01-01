«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок

«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок
Понад 42 тисячі коробок сухпайків для військових виготовили за час повномасштабної війни волонтери проєкту "Волинський сухпайок".

Про це розповіла Суспільному його координаторка Мирослава Козань.

З її слів, у сухпайок входять консерви, суп швидкого приготування, галети, чай, кава, згущене молоко, цукор, шоколад. Також тут – вологі серветки, таблетки знезараження води, сірники, сухий спирт і підставка для приготування їжі.

"У цьому пайку – одноденний раціон бійця на передовій. В основному вони для спецпідрозділів військових: розвідників, снайперів, які ідуть на завдання штурмові", – розповідає волонтерка.

Пайки почали збирати ще з 2014 року. Мирослава Козань говорить: з того часу і до початку повномасштабної війни на фронт відправи сім тисяч коробок допомоги з волинським сухпайком.

Готові пакетики з горіхово-фруктовими сумішами передають волонтерам працівники Центру національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді. Керівниця гуртків Інна Кравчук каже, що понад рік збирають пакети сухофруктів та горіхів для захисників України, пакуванням займаються у вільний від роботи час, в обідню перерву чи ввечері.

Працівниця Центру національно-патріотичного виховання Наталія Літковець говорить, що влітку пакуванням енергетичних сумішей займаються дорослі волонтери, а під час навчального року запрошують до справи й дітей-гуртківців.
«Волинський сухпайок»: за час повномасштабної війни волонтери виготовили понад 40 тисяч коробок

Наталія Літковець говорить, що кількість розфасованої допомоги не важать та статистику не ведуть. Додає: головне щоденна клопітка праця аж до перемоги.

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Теги: Волинь, сухпайки
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