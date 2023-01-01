Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі
Сьогодні, 05:50
Вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у місті під час повітряної тривоги.
Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, попередньо є постраждалі. Усі служби працюють на місці.
Деталі – згодом.
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Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За його словами, попередньо є постраждалі. Усі служби працюють на місці.
Деталі – згодом.
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