Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі

Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі
Вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у місті під час повітряної тривоги.

Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За його словами, попередньо є постраждалі. Усі служби працюють на місці.

Деталі – згодом.

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Теги: вибухи, офіційна інформація
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