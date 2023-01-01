Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі

лучани чули щонайменше два вибухи у місті під час повітряної тривоги.



Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За його словами, попередньо є постраждалі. Усі служби працюють на місці.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 15 серпняпід час повітряної тривоги.Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в Луцьку.Про це повідомив Луцький міський головаЗа його словами, попередньо є постраждалі. Усі служби працюють на місці.Деталі – згодом.

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