Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 06:11
Луцьк зазнав ракетної атаки вранці 15 серпня. На жаль, маємо «приліт» в одне із підприємств промисловості в обласному центрі.
Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про двох потерпілих.
За його словами, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО, та, на жаль, влучання таки є.
Про стан потерпілих повідомлять згодом.
На місці працюють усі відповідні служби.
"Прошу не розповсюджувати інформації будь-де про деталі події", - додав Юрій Погуляйко у своєму повідомленні.
Зображення ілюстративне
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Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про двох потерпілих.
За його словами, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО, та, на жаль, влучання таки є.
Про стан потерпілих повідомлять згодом.
На місці працюють усі відповідні служби.
"Прошу не розповсюджувати інформації будь-де про деталі події", - додав Юрій Погуляйко у своєму повідомленні.
Зображення ілюстративне
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