Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька

«приліт» в одне із підприємств промисловості в обласному центрі.



Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про двох потерпілих.



За його словами, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО, та, на жаль, влучання таки є.



Про стан потерпілих повідомлять згодом.



На місці працюють усі відповідні служби.



"Прошу не розповсюджувати інформації будь-де про деталі події", - додав Юрій Погуляйко у своєму повідомленні.



Зображення ілюстративне

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