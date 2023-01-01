Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька

Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька
Луцьк зазнав ракетної атаки вранці 15 серпня. На жаль, маємо «приліт» в одне із підприємств промисловості в обласному центрі.

Начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив про двох потерпілих.

За його словами, під час нічної повітряної тривоги в області працювали сили ППО, та, на жаль, влучання таки є.

Про стан потерпілих повідомлять згодом.

На місці працюють усі відповідні служби.

"Прошу не розповсюджувати інформації будь-де про деталі події", - додав Юрій Погуляйко у своєму повідомленні.

Зображення ілюстративне

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