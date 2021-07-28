На Волині законсерували місце, де раніше знайшли старовинну цеглу. ВІДЕО





На місці, де будівельники копали котлован для овочесховища, виявили нові знахідки, – розповівАркадій Ткачук, який домагався призупинення будівельних робіт.



"Зібралися робітники і оперативно закидали ту частину, де був фундамент, землею і таким чином зменшили сам котлован, який був виритий під будівництво. Окрім цегли там були великі шматки кераміки і кісток тварин", – зазначив Андрій Ткачук.



Коли і як виявили старовинну цеглу

25 липня на території школи села Бруховичі працівники освітнього закладу почали рити котлован під овочесховище. Тоді Андрій Ткачук помітив у котловані старовинну цеглу і просив призупинити будівельні роботи.



На заклики історика освітяни спершу не реагували, одна із кладок була пошкоджена. На місце тоді викликали посадовців громади. Обласний відділ охорони культурної спадщини видав виконавчому комітету Голобської селищної ради припис припинити земельні роботи.



Що зараз відбувається біля школи

Наразі овочесховище біля школи продовжили облаштовувати, але дозвіл на це дали з умовою, аби працівники під час робіт відступили на пів метра чи більше від старовинної кладки, – розповіла головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Людмила Мельник.



Зі слів спеціалістки, раніше виданий припис відкликали: "На місце викликали археолога, який у акті візуального обстеження сказав, що ймовірна історична знахідка — це фільварок рубежу 18-19 століття. З його рекомендації знахідку необхідно законсервувати плівкою і ґрунтом, що і було зроблено".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території школи в селі Бруховичі Голобської громади засипали та законсервували знайдену раніше кладку зі старовинної цегли "пальчатки".На місці, де будівельники копали котлован для овочесховища, виявили нові знахідки, – розповів Суспільному місцевий житель, історик, який домагався призупинення будівельних робіт."Зібралися робітники і оперативно закидали ту частину, де був фундамент, землею і таким чином зменшили сам котлован, який був виритий під будівництво. Окрім цегли там були великі шматки кераміки і кісток тварин", – зазначив Андрій Ткачук.25 липня на території школи села Бруховичі працівники освітнього закладу почали рити котлован під овочесховище. Тоді Андрій Ткачук помітив у котловані старовинну цеглу і просив призупинити будівельні роботи.На заклики історика освітяни спершу не реагували, одна із кладок була пошкоджена. На місце тоді викликали посадовців громади. Обласний відділ охорони культурної спадщини видав виконавчому комітету Голобської селищної ради припис припинити земельні роботи.Наразі овочесховище біля школи продовжили облаштовувати, але дозвіл на це дали з умовою, аби працівники під час робіт відступили на пів метра чи більше від старовинної кладки, – розповіла головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Людмила Мельник.Зі слів спеціалістки, раніше виданий припис відкликали: "На місце викликали археолога, який у акті візуального обстеження сказав, що ймовірна історична знахідка — це фільварок рубежу 18-19 століття. З його рекомендації знахідку необхідно законсервувати плівкою і ґрунтом, що і було зроблено".

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