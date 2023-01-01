Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки

Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки
Вранці 15 серпня Львівщина зазнала масованої ракетної атаки росії.

Про це повідомляють начальник Львівської ОВА Максим Козицький та Львівський міський голова Андрій Садовий.

"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову.
На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - написав Андрій Садовий.

У наступному дописі він поінформував, що є влучання в житлові будинки і додав фото одного з них. На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюють людей. Всі служби працюють на місці.

Разом зі Львівщиною вранці 15 серпня ракетного обстрілу зазнала і Волинь. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Наразі відомо про двох потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівщина, ракетна атака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині законсерували місце, де раніше знайшли старовинну цеглу. ВІДЕО
Сьогодні, 06:50
Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки
Сьогодні, 06:28
Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 06:11
Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі
Сьогодні, 05:50
Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
На Львівщині в підвалі четверо людей отруїлись газами від гниття картоплі На Львівщині в підвалі четверо людей отруїлись газами від гниття картоплі
10 серпень, 11:20
Волинянин збив 13-річну велосипедистку: дівчина – в реанімації Волинянин збив 13-річну велосипедистку: дівчина – в реанімації
09 серпень, 15:29
Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10 Ракетна атака на Львів: кількість загиблих зросла до 10
07 липень, 09:10
У Львові збільшилась кількість жертв російського обстрілу У Львові збільшилась кількість жертв російського обстрілу
06 липень, 15:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині законсерували місце, де раніше знайшли старовинну цеглу. ВІДЕО
Сьогодні, 06:50
 0
Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки
Сьогодні, 06:28
 0
Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 06:11
 0
Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі
Сьогодні, 05:50
 0
Волиняни у складі збірної поїдуть на Чемпіонат світу з легкої атлетики
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8