Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки





Про це повідомляють начальник Львівської ОВА Максим Козицький та Львівський міський голова Андрій Садовий.



"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову.

На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - написав Андрій Садовий.



У наступному дописі він



Разом зі Львівщиною вранці 15 серпня ракетного обстрілу зазнала і Волинь. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Наразі відомо про двох потерпілих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 15 серпня Львівщина зазнала масованої ракетної атаки росії.Про це повідомляють начальник Львівської ОВАта Львівський міський голова"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову.На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - написав Андрій Садовий.У наступному дописі він поінформував , що є влучання в житлові будинки і додав фото одного з них. На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюють людей. Всі служби працюють на місці.Разом зі Львівщиною вранці 15 серпня ракетного обстрілу зазнала і Волинь. Тут є. Наразі відомо про двох потерпілих.

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