Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки
Сьогодні, 06:28
Вранці 15 серпня Львівщина зазнала масованої ракетної атаки росії.
Про це повідомляють начальник Львівської ОВА Максим Козицький та Львівський міський голова Андрій Садовий.
"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову.
На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - написав Андрій Садовий.
У наступному дописі він поінформував, що є влучання в житлові будинки і додав фото одного з них. На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюють людей. Всі служби працюють на місці.
Разом зі Львівщиною вранці 15 серпня ракетного обстрілу зазнала і Волинь. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Наразі відомо про двох потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють начальник Львівської ОВА Максим Козицький та Львівський міський голова Андрій Садовий.
"Багато збитих ракет, але й маємо попадання по Львову.
На жаль, постраждали і приватні помешкання. Відповідні служби вже всі на виїзді", - написав Андрій Садовий.
У наступному дописі він поінформував, що є влучання в житлові будинки і додав фото одного з них. На верхніх поверхах - пожежа. Евакуюють людей. Всі служби працюють на місці.
Разом зі Львівщиною вранці 15 серпня ракетного обстрілу зазнала і Волинь. Тут є влучання у промислове підприємство в Луцьку. Наразі відомо про двох потерпілих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ракетний обстріл Львова: є влучання у житлові будинки
Сьогодні, 06:28
Відомо про двох потерпілих внаслідок ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 06:11
Ракетний обстріл Луцька: є влучання та постраждалі
Сьогодні, 05:50
Медіа