У Пентагоні повідомили, що входитиме до нового пакету військової допомоги Україні. СПИСОК

У Пентагоні повідомили, що входитиме до нового пакету військової допомоги Україні. СПИСОК
У Пентагоні розповіли подробиці щодо нового пакета військової допомоги, про яку США оголосили в понеділок, 14 серпня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На сайті Міноборони США йдеться про те, що в пакеті передбачено:

боєприпаси для систем ППО Patriot,
боєприпаси для HIMARS,
обладнання для розмінування,
155- та 105-міліметрові артилерійські снаряди,
120-міліметрові танкові боєприпаси,
протитанкові керовані ракети TOW, Javelin та інші протитанкові системи й ракети,
37 тактичних автомобілів для буксирування й перевезення обладнання,
58 водних причепів,
понад 12 млн набоїв до стрілецької зброї
гранати, боєприпаси для розмінування й усунення перешкод,
запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
14 серпня стало відомо, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів.

Раніше агентство Reuters повідомило, що влада США скоро оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів.

Попереднього разу, наприкінці липня, США передали Україні озброєнь на 400 мільйонів доларів, у тому числі ракети для РСЗВ HIMARS, систем ППО Patriot та NASAMS, а також БТР Stryker. Усього з початку повномасштабної військової агресії РФ в Україні Пентагон надав Києву 43 пакети допомоги на суму 43 мільярди доларів.

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Теги: Україна, допомога, США
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Коментарі 1
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Щось не густо.
Помітили, чим далі ми просуваємось, тим активніше зменшується допомога?
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