Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину

ракетної атаки вранці 15 серпня.



Про наслідки, відомі станом на 7 ранку 15 серпня, Максим Козицький.



Він розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.



Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.



В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.



Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.



У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.



Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.



"Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом", – написав Максим Козицький.



На фото: один з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Львівщині є руйнування та постраждалі внаслідокПро наслідки, відомі станом на 7 ранку 15 серпня, повідомив голова Львівської ОВАВін розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає."Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом", – написав Максим Козицький.На фото: один з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах.

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