Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину

Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину
На Львівщині є руйнування та постраждалі внаслідок ракетної атаки вранці 15 серпня.

Про наслідки, відомі станом на 7 ранку 15 серпня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Він розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.

Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.

В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.

Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.

У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.

Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.

"Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом", – написав Максим Козицький.

На фото: один з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах.

Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину
Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину

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Теги: Львівщина, обстріл, руйнування
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