Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину
Сьогодні, 07:57
На Львівщині є руйнування та постраждалі внаслідок ракетної атаки вранці 15 серпня.
Про наслідки, відомі станом на 7 ранку 15 серпня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.
Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.
У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.
Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.
"Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом", – написав Максим Козицький.
На фото: один з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах.
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Про наслідки, відомі станом на 7 ранку 15 серпня, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Він розповів, що у Львові уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали. Є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.
Невеликі загоряння фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
В одному з гіпермаркетів міста через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
Надійшла також інформація про пошкодження транспортних засобів.
У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Станом на цю годину відомо про людей, які зазнали легких травм.
Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих на цю мить немає.
"Я зараз на виїзді на тих обʼєктах, які постраждали. Більше інформації – згодом", – написав Максим Козицький.
На фото: один з постраждалих багатоквартирних будинків у Львові та приватні будинки у Ставчанах.
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