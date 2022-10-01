У селі на Волині хочуть повернення історичної назви замість нав'язаної радянської





На збори прийшли близько 30 небайдужих мешканців села, голова Поромівської громади Олег Савчук, його заступник Василь Власюк. Також прибули головна спеціалістка західно-регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Лариса Бондарук. Помічниця народного депутата Ігоря Гузя – Олександра Струбицька та помічник депутата Волиньради Андрія Бокоча – Андрій Кушмірук, - повідомляє



Як відомо, село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта Василя Васильовича Петрова, що загинув 22-го червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.



Перша письмова згадка про село походить з грамоти 1376 року, коли князь Юрій Холмський подарував село Цуцнево церкві Пресвятої Богоматері у Холмі. Також стара назва зазначається і на польських картах. Тож мешканців і досі називають цуцнівчанами, а не петровими чи петрівчанами.







Перед початком слухань активні мешканці підготували невеличкий концерт із творами, з якими вони їздять по громаді та збирають кошти для військових.



Як зазначила головна спеціалістка західно-регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Лариса Бондарук, радянська влада у Волинській області перейменовувала цілу низку сіл, і що цікаво тих, які мали українські закінчення: Цуцнів, Блудів на Мирне, Пілганів на Промінь, Пузів на Зоря.



“Нині процеси перейменування проходять для того, щоб Україна була незалежною, українською. Щоб вона не була маркована, як радянська, жовтнева, петрова у тому подібне. Наші хлопці і за це воюють, і це наш з вами фронт роботи у тилу. Очистити інформаційний простір. Щоб наші діти мали чим пишатися українським, а не розказували про якогось міфічного Петрова”, – додала головна спеціалістка Українського інституту національної пам’яті.



Головним питанням, яке цікавило людей було, чи потрібно буде додатково мешканцям, чи громаді платити за зміну назви. На що їм відповіли, що ні. Документів спеціально міняти не потрібно буде, а вартість зміни табличок і так щорічно закладається у бюджет. Олександра Струбицька, яка проживає у Благодатному, навела власний приклад. Коли стару радянську назву поміняли, проте деякі мешканці досі ходять з паспортами, де вказане Жовтневе. Так само із перейменуванням району, ніхто не заставляє мешканців бігти і змінювати у документах Іваничівський на Володимир-Волинський, а потім і Володимирський район.



Голова Поромівської громади Олег Савчук зазначив, що напередодні уже проводили опитування людей і більшість висловилась за повернення історичної назви Цуцнів. Одна мешканка запитала, чому лише Цуцнів, а не якась інша назва. На що голова відповів, що не надходило таких пропозицій.



Проте на зборах все ж створили лічильну комісію і провели голосування серед присутніх мешканців. 22 людини висловились “за” повернення старої назви Цуцнів, п’ятеро проголосували проти.



Остаточне рішення щодо перейменування села Петрове на Цуцнів прийматимуть депутати Поромівської сільської ради на позачерговій сесії 25-го серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 13-го серпня у Поромівській громаді небайдужі мешканці прийшли, щоб позбутися нав’язаного радянського минулого та висловити свою думку щодо перейменування села Петрове і повернення йому історичної назви Цуцнів.На збори прийшли близько 30 небайдужих мешканців села, голова Поромівської громади Олег Савчук, його заступник Василь Власюк. Також прибули головна спеціалістка західно-регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Лариса Бондарук. Помічниця народного депутата Ігоря Гузя – Олександра Струбицька та помічник депутата Волиньради Андрія Бокоча – Андрій Кушмірук, - повідомляє БУГ Як відомо, село Петрове до 1958 року називалося Цуцнів. Люди й досі пам’ятають цю назву та не сприймають нав’язаної комуністичною владою Петрове на честь Героя Радянського Союзу, заступника політрука 7-ї прикордонної застави 90-го Володимир-Волинського прикордонного загону Українського прикордонного округу військ НКВС СРСР сержанта Василя Васильовича Петрова, що загинув 22-го червня 1941 року неподалік села. Хоча, за спогадами місцевих жителів, він був застрелений, втікаючи (а не захищаючи), поблизу Володимира.Перша письмова згадка про село походить з грамоти 1376 року, коли князь Юрій Холмський подарував село Цуцнево церкві Пресвятої Богоматері у Холмі. Також стара назва зазначається і на польських картах. Тож мешканців і досі називають цуцнівчанами, а не петровими чи петрівчанами.Перед початком слухань активні мешканці підготували невеличкий концерт із творами, з якими вони їздять по громаді та збирають кошти для військових.Як зазначила головна спеціалістка західно-регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Лариса Бондарук, радянська влада у Волинській області перейменовувала цілу низку сіл, і що цікаво тих, які мали українські закінчення: Цуцнів, Блудів на Мирне, Пілганів на Промінь, Пузів на Зоря.“Нині процеси перейменування проходять для того, щоб Україна була незалежною, українською. Щоб вона не була маркована, як радянська, жовтнева, петрова у тому подібне. Наші хлопці і за це воюють, і це наш з вами фронт роботи у тилу. Очистити інформаційний простір. Щоб наші діти мали чим пишатися українським, а не розказували про якогось міфічного Петрова”, – додала головна спеціалістка Українського інституту національної пам’яті.Головним питанням, яке цікавило людей було, чи потрібно буде додатково мешканцям, чи громаді платити за зміну назви. На що їм відповіли, що ні. Документів спеціально міняти не потрібно буде, а вартість зміни табличок і так щорічно закладається у бюджет. Олександра Струбицька, яка проживає у Благодатному, навела власний приклад. Коли стару радянську назву поміняли, проте деякі мешканці досі ходять з паспортами, де вказане Жовтневе. Так само із перейменуванням району, ніхто не заставляє мешканців бігти і змінювати у документах Іваничівський на Володимир-Волинський, а потім і Володимирський район.Голова Поромівської громади Олег Савчук зазначив, що напередодні уже проводили опитування людей і більшість висловилась за повернення історичної назви Цуцнів. Одна мешканка запитала, чому лише Цуцнів, а не якась інша назва. На що голова відповів, що не надходило таких пропозицій.Проте на зборах все ж створили лічильну комісію і провели голосування серед присутніх мешканців. 22 людини висловились “за” повернення старої назви Цуцнів, п’ятеро проголосували проти.Остаточне рішення щодо перейменування села Петрове на Цуцнів прийматимуть депутати Поромівської сільської ради на позачерговій сесії 25-го серпня.

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