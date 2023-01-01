Курс валют у Луцьку 15 серпня

Курс валют у Луцьку 15 серпня
15 серпня готівковий курс долара становить 37.30, продають його за 37.75.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 40.92, а продають за – 41.30.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.12, а продають за 9.30.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, гроші, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті загинув волинянин Роман Шеремет
Сьогодні, 09:35
Сили оборони знищили за добу 540 окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку 15 серпня
Сьогодні, 09:17
Масована ракетна атака по Україні: що відомо
Сьогодні, 09:12
У селі на Волині хочуть повернення історичної назви замість нав'язаної радянської
Сьогодні, 08:55
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 14 серпня Курс валют у Луцьку 14 серпня
14 серпень, 09:15
Курс валют у Луцьку 13 серпня Курс валют у Луцьку 13 серпня
13 серпень, 09:23
Курс валют у Луцьку 12 серпня Курс валют у Луцьку 12 серпня
12 серпень, 09:30
Курс валют у Луцьку 6 серпня Курс валют у Луцьку 6 серпня
06 серпень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріл Львівщини: 6 російських ракет влучили, 15 постраждалих
Сьогодні, 10:37
 0
Повітряні сили збили 16 із 28 запущених по Україні російських ракет
Сьогодні, 10:21
 0
Загиблі від ракетного удару у Луцьку – працівники підприємства
Сьогодні, 10:03
 0
На війні загинув Герой з Волині Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:01
 0
Шукають очевидців ДТП, яка сталася вчора у Луцьку
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8