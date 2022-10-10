На фронті загинув волинянин Роман Шеремет





У Запорізькій області загинув Роман Шеремет, 1978 року народження. Житель Нововолинська.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Інформація про прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Романа Шеремета. Вічна памʼять Герою!

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