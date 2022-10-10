На фронті загинув волинянин Роман Шеремет
Сьогодні, 09:35
Війна знову забрала життя захисника з Волині.
У Запорізькій області загинув Роман Шеремет, 1978 року народження. Житель Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Інформація про прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Романа Шеремета. Вічна памʼять Герою!
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У Запорізькій області загинув Роман Шеремет, 1978 року народження. Житель Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Інформація про прибуття тіла та чину похорону буде згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Романа Шеремета. Вічна памʼять Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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