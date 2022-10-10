На фронті загинув волинянин Роман Шеремет

На фронті загинув волинянин Роман Шеремет
Війна знову забрала життя захисника з Волині.

У Запорізькій області загинув Роман Шеремет, 1978 року народження. Житель Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Інформація про прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює найщиріші співчуття рідним і близьким Романа Шеремета. Вічна памʼять Герою!

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Теги: Роман Шеремет, загибель, Нововолинськ
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