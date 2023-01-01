На війні загинув Герой з Волині Володимир Карпюк
Сьогодні, 10:01
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Володимир Карпюк.
Про це повідомили у Любомльскій громаді.
"Болюча звістка знову надійшла до нашої громади. З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув житель м.Любомль – Карпюк Володимир Михайлович, 1971 року народження. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прибуття тіла нашого захисника повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Любомльскій громаді.
"Болюча звістка знову надійшла до нашої громади. З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув житель м.Любомль – Карпюк Володимир Михайлович, 1971 року народження. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про дату і час прибуття тіла нашого захисника повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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