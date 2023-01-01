На війні загинув Герой з Волині Володимир Карпюк

На війні загинув Герой з Волині Володимир Карпюк
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Володимир Карпюк.

Про це повідомили у Любомльскій громаді.

"Болюча звістка знову надійшла до нашої громади. З глибоким сумом повідомляємо, що, захищаючи Україну, загинув житель м.Любомль – Карпюк Володимир Михайлович, 1971 року народження. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя за Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про дату і час прибуття тіла нашого захисника повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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