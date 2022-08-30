Повітряні сили збили 16 із 28 запущених по Україні російських ракет





Про це



Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:



◾ 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);



◾ 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);



◾ 4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).



По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.



У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:



◾ 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».



Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.



Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.



Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів:◾ 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);◾ 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);◾ 4 крилаті ракети «Калібр» з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).По всій території України було оголошено повітряну тривогу. У багатьох регіонах працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.У результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено:◾ 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.Про наслідки ракетного удару, руйнування та постраждалих повідомлять місцеві військові адміністрації.Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у Луцьку під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк , а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.

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