Обстріл Львівщини: 6 російських ракет влучили, 15 постраждалих





Про це Максим Козицький.



"Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих царапини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували.



Окупанти пошкодили близько 40 будинків", - йдеться в повідомленні.



Львів:



▪️ Зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.



▪️ Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.



Область:



▪️ У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.



▪️У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.



"Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару. Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі Дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень", - зазначив Козицький.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни крилатими ракетами атакували Львівську область в період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Під час цієї ракетної атаки, на щастя, обійшлося без загиблих. Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих царапини й порізи через вибиті вікна, забої. П'ятьох людей госпіталізували.Окупанти пошкодили близько 40 будинків", - йдеться в повідомленні.▪️ Зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі «Монада» вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства.▪️ Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.▪️ У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі.▪️У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема."Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару. Мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі Дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень", - зазначив Козицький.

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