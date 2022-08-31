На Волині зіткнулись дві автівки: травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 роки

На Волині зіткнулись дві автівки: травмувалися двоє дітей віком 8 та 4 роки
Автопригода трапилася учора, 14 серпня, на автодорозі сполученням Ковель – Турійськ, поблизу села Селець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

55-річний лучанин, керуючи автомобілем Volkswagen, під час здійснення маневру обгону, зіткнувся з іншим автомобілем Volkswagen, під керуванням 32-річної жительки Ковельського району.

Внаслідок зіткнення травмувалися двоє пасажирів одного із транспортних засобів, віком 8 та 4 роки, їх госпіталізували.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.


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Теги: Волинь, ДТП, автівки, діти
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