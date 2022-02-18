Сім'ям загиблих внаслідок ракетного обстрілу Луцька виплатять по 200 тисяч гривень





Окрім того, місто візьме на себе всі витрати щодо поховання загиблих.



Про це Ігор Поліщук.



Він також додав, що постраждалим внаслідок ранкової атаки повністю оплатять лікування та подальшу реабілітацію.



Внаслідок ракетного обстрілу підприємства у Луцьку вранці 15 серпня троє працівників підприємства загинули, ще троє постраждали.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих.





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