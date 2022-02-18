Сім'ям загиблих внаслідок ракетного обстрілу Луцька виплатять по 200 тисяч гривень

Сім'ям загиблих внаслідок ракетного обстрілу Луцька виплатять по 200 тисяч гривень
З міського бюджету кожній сім‘ї людей, які загинули під час ранішньої ракетної атаки на Луцьк, виплатять матеріальну допомогу у розмірі 200 тисяч гривень.

Окрім того, місто візьме на себе всі витрати щодо поховання загиблих.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Він також додав, що постраждалим внаслідок ранкової атаки повністю оплатять лікування та подальшу реабілітацію.

Внаслідок ракетного обстрілу підприємства у Луцьку вранці 15 серпня троє працівників підприємства загинули, ще троє постраждали.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблих.


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Теги: ракетна атака, підприємство, Луцьк
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