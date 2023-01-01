З-під завалів на місці обстрілу у Луцьку врятували чоловіка. ВІДЕО





Наразі його госпіталізували.



Про це написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter, відео поширили також у телеграм-каналі ДСНС України.



"Кожне врятоване життя - це наша перемога!" - написав він.



Every saved life is our victory!



In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9 — Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023



Станом на 12 годину рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.



На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.



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