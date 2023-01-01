З-під завалів на місці обстрілу у Луцьку врятували чоловіка. ВІДЕО

З-під завалів на місці обстрілу у Луцьку врятували чоловіка. ВІДЕО
У Луцьку після ракетного терору надзвичайники з-під завалів врятували людину.

Наразі його госпіталізували.

Про це написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter, відео поширили також у телеграм-каналі ДСНС України.

"Кожне врятоване життя - це наша перемога!" - написав він.



Станом на 12 годину рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.

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