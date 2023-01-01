З-під завалів на місці обстрілу у Луцьку врятували чоловіка. ВІДЕО
Сьогодні, 12:05
У Луцьку після ракетного терору надзвичайники з-під завалів врятували людину.
Наразі його госпіталізували.
Про це написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter, відео поширили також у телеграм-каналі ДСНС України.
"Кожне врятоване життя - це наша перемога!" - написав він.
Станом на 12 годину рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.
На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.
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Наразі його госпіталізували.
Про це написав голова ДСНС Сергій Крук у Twitter, відео поширили також у телеграм-каналі ДСНС України.
"Кожне врятоване життя - це наша перемога!" - написав він.
Every saved life is our victory!— Сергій Крук (@Serhiy_Kruk) August 15, 2023
In #Lutsk after the missile terror the first responders rescued a person from under the rubble. He has been hospitalized. pic.twitter.com/GENY3mfBX9
Станом на 12 годину рятувальники ліквідували наслідки ворожого обстрілу. Силами рятувальників за допомогою інженерної техніки ДСНС здійснено розбір завалів. Також вогнеборці ліквідували пожежу.
На місці події працювали 34 рятувальники, залучалося 11 одиниць техніки.
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