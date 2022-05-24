«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку





Усі вони — працівники заводу, розповіла Марія Фідрик.



Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті: "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули".



Наразі



За коментарем Суспільне звернулося до керівництва підприємства. Там наразі не коментують наслідки ракетного удару і просять не розголошувати назву об'єкта.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару росії по промисловому підприємству у Луцьку загинули троє чоловіків. Ще четверо людей травмувалися.Усі вони — працівники заводу, розповіла Суспільному колишня працівниця підприємства, лучанкаЗі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті: "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули".Наразі двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник із опіками був ушпиталений в міську клінічну лікарню.За коментарем Суспільне звернулося до керівництва підприємства. Там наразі не коментують наслідки ракетного удару і просять не розголошувати назву об'єкта.

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