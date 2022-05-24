«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку

«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку
Внаслідок ракетного удару росії по промисловому підприємству у Луцьку загинули троє чоловіків. Ще четверо людей травмувалися.

Усі вони — працівники заводу, розповіла Суспільному колишня працівниця підприємства, лучанка Марія Фідрик.

Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті: "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули".

Наразі двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник із опіками був ушпиталений в міську клінічну лікарню.

За коментарем Суспільне звернулося до керівництва підприємства. Там наразі не коментують наслідки ракетного удару і просять не розголошувати назву об'єкта.

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Теги: Луцьк, обстріл
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