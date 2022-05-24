«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 12:17
Внаслідок ракетного удару росії по промисловому підприємству у Луцьку загинули троє чоловіків. Ще четверо людей травмувалися.
Усі вони — працівники заводу, розповіла Суспільному колишня працівниця підприємства, лучанка Марія Фідрик.
Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті: "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули".
Наразі двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник із опіками був ушпиталений в міську клінічну лікарню.
За коментарем Суспільне звернулося до керівництва підприємства. Там наразі не коментують наслідки ракетного удару і просять не розголошувати назву об'єкта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Усі вони — працівники заводу, розповіла Суспільному колишня працівниця підприємства, лучанка Марія Фідрик.
Зі слів жінки, працівники, які загинули, під час повітряної тривоги не перебували в укритті: "Без сліз не можу сказати нічого. 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, людей знаю цих, які загинули".
Наразі двоє травмованих знаходяться в обласній клінічній лікарні. Ще один працівник із опіками був ушпиталений в міську клінічну лікарню.
За коментарем Суспільне звернулося до керівництва підприємства. Там наразі не коментують наслідки ракетного удару і просять не розголошувати назву об'єкта.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру
Сьогодні, 12:29
«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 12:17
У ДСНС показали наслідки ракетного обстрілу Луцька. ФОТО
Сьогодні, 11:57
Медіа