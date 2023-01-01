У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки

У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки
У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП: пошкоджено три автівки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Це сталося вчора, 14 серпня, близько 18-ї години на вулиці Чернишевського. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що 23-річний водій Chevrolet Aveo був не уважним, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Logan, який, своєю чергою, по інерції зіткнувся зі ще одним авто марки Renault Megan.

Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але ніхто з учасників автопригоди, на щастя, не постраждав.

Під час спілкування з винуватцем ДТП інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на місці події, і прилад Драгер показав результат 1,10 проміле.
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки

На чоловіка склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування і стані сп’яніння) КУпАП.
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 12:49
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки
Сьогодні, 12:40
Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру
Сьогодні, 12:29
«Не всі пішли в укриття»: що відомо про травмованих та загиблих внаслідок ракетного удару у Луцьку
Сьогодні, 12:17
Схожі новини
У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу У Луцьку на Соборності 22-річний водій не впорався з керуванням та зніс огорожу
22 травень, 12:01
У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії У Луцьку на Чорновола водій збив 51-річного чоловіка та втік з місця аварії
09 травень, 10:25
У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
27 квітень, 12:48
У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО У Луцьку у ДТП травмувалися двоє пішоходів. ФОТО
27 квітень, 10:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко
Сьогодні, 13:16
 0
20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
Сьогодні, 13:00
 0
У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 12:49
 0
У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки
Сьогодні, 12:40
 0
Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру
Сьогодні, 12:29
 0
Медіа
відео
1/8