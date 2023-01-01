У Луцьку 23-річний п'яний водій скоїв ДТП: пошкоджені три автівки

У Луцьку нетверезий водій скоїв ДТП: пошкоджено три автівки.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Це сталося вчора, 14 серпня, близько 18-ї години на вулиці Чернишевського. Патрульні, які прибули на місце події, встановили, що 23-річний водій Chevrolet Aveo був не уважним, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем Renault Logan, який, своєю чергою, по інерції зіткнувся зі ще одним авто марки Renault Megan.Усі транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але ніхто з учасників автопригоди, на щастя, не постраждав.Під час спілкування з винуватцем ДТП інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на місці події, і прилад Драгер показав результат 1,10 проміле.На чоловіка склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування і стані сп’яніння) КУпАП.