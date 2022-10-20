20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем Каменя-Каширського зґвалтування неповнолітньої.



За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.



Обвинувачений перебуває під вартою.



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