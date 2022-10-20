20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
Сьогодні, 13:00
Волинянина судитимуть за зґвалтування неповнолітньої.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем Каменя-Каширського зґвалтування неповнолітньої.
За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 20-річним жителем Каменя-Каширського зґвалтування неповнолітньої.
За даними слідства, уночі 12 травня 2023 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко
Сьогодні, 13:16
20-річний п'яний волинянин зґвалтував неповнолітню
Сьогодні, 13:00
У Луцьку на заправці чоловік влаштував стрілянину
Сьогодні, 12:49
Причетний до розкрадання палива: голові правління «Волиньгазу» повідомили про підозру
Сьогодні, 12:29
Медіа