На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко

На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко
На війні загинув воїн з Волині Олександр Петенко.

Про це повідомили у Дубівській громаді.

"Наш земляк, житель села Секунь, Петенко Олександр Олександрович, 1994 року народження, кулеметник стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону загинув 11 серпня 2023 року в районі населеного пункту Орлянське Куп'янського району, що на Харківщині.

Олександр Петенко був справжнім патріотом і мужнім воїном, він захищав Україну ще на початку війни, у 2014-му у зоні АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав місцевого добровольчого формування, згодом пішов на фронт. Та, на жаль, повертається додому на Щиті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.

Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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