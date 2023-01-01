На Харківщині загинув Герой з Волині Олександр Петенко

Олександр Петенко.



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"Наш земляк, житель села Секунь, Петенко Олександр Олександрович, 1994 року народження, кулеметник стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону загинув 11 серпня 2023 року в районі населеного пункту Орлянське Куп'янського району, що на Харківщині.



Олександр Петенко був справжнім патріотом і мужнім воїном, він захищав Україну ще на початку війни, у 2014-му у зоні АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав місцевого добровольчого формування, згодом пішов на фронт. Та, на жаль, повертається додому на Щиті", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.



Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув воїн з ВолиніПро це повідомили у Дубівській громаді."Наш земляк, житель села Секунь, Петенко Олександр Олександрович, 1994 року народження, кулеметник стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 3-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону загинув 11 серпня 2023 року в районі населеного пункту Орлянське Куп'янського району, що на Харківщині.Олександр Петенко був справжнім патріотом і мужнім воїном, він захищав Україну ще на початку війни, у 2014-му у зоні АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення став до лав місцевого добровольчого формування, згодом пішов на фронт. Та, на жаль, повертається додому на Щиті", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі щодо скорботної зустрічі та поховання повідомлять додатково.Відсьогодні в Дубівській громаді оголошується триденна жалоба.

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