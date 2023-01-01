Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Раєнковим

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Дмитром Раєнковим
16 серпня у Луцьку відбудеться прощання з Героєм Дмитром Раєнковим.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У середу, 16 серпня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Героя Дмитра Раєнкова, який загинув на війні.

Лучанин Раєнков Дмитро Володимирович (03.07.1988 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 10 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Урожайне Донецької області.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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