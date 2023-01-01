Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька

Троє працівників підприємства, у яке поцілили російські ракети, перебувають у лікарні. У них – травми середньої важкості.Про це під час брифінгу повідомив начальник Волинської ОВАЗа словами керівника ОВА, потерпілі – люди у віці від 34 до 55 років.Юрій Погуляйко також наголосив, що під обстріл потрапило підприємство, яке виготовляє комплектуючі до автомобілів.«Це звичайне підприємство, яке не має стосунку до військової інфраструктури», – наголосив керівник ОВА.Наразі підбивають підсумки щодо завданих збитків.Нагадаємо, вранці 15 серпня росія обстріляла Луцьк ракетами. Під масований обстріл потрапили й інші українські регіони. У Луцьку дві російські ракети влучили у підприємство., ще троє – у лікарні.Луцька міська рада повідомила, що, а також візьме на себе витрати щодо поховання. Крім того, обіцяють компенсувати витрати щодо лікування тих, хто постраждав.