Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 14:29
Троє працівників підприємства, у яке поцілили російські ракети, перебувають у лікарні. У них – травми середньої важкості.
Про це під час брифінгу повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За словами керівника ОВА, потерпілі – люди у віці від 34 до 55 років.
Юрій Погуляйко також наголосив, що під обстріл потрапило підприємство, яке виготовляє комплектуючі до автомобілів.
«Це звичайне підприємство, яке не має стосунку до військової інфраструктури», – наголосив керівник ОВА.
Наразі підбивають підсумки щодо завданих збитків.
Нагадаємо, вранці 15 серпня росія обстріляла Луцьк ракетами. Під масований обстріл потрапили й інші українські регіони. У Луцьку дві російські ракети влучили у підприємство. Троє людей загинули, ще троє – у лікарні.
Луцька міська рада повідомила, що виплатить по 200 тисяч гривень родинам загиблих, а також візьме на себе витрати щодо поховання. Крім того, обіцяють компенсувати витрати щодо лікування тих, хто постраждав.
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Про це під час брифінгу повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
За словами керівника ОВА, потерпілі – люди у віці від 34 до 55 років.
Юрій Погуляйко також наголосив, що під обстріл потрапило підприємство, яке виготовляє комплектуючі до автомобілів.
«Це звичайне підприємство, яке не має стосунку до військової інфраструктури», – наголосив керівник ОВА.
Наразі підбивають підсумки щодо завданих збитків.
Нагадаємо, вранці 15 серпня росія обстріляла Луцьк ракетами. Під масований обстріл потрапили й інші українські регіони. У Луцьку дві російські ракети влучили у підприємство. Троє людей загинули, ще троє – у лікарні.
Луцька міська рада повідомила, що виплатить по 200 тисяч гривень родинам загиблих, а також візьме на себе витрати щодо поховання. Крім того, обіцяють компенсувати витрати щодо лікування тих, хто постраждав.
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