«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Бійці 100-ої Окремої Бригади Територіальної Оборони готують окупантам «послання» на 155 мм снарядах.
Про це повідомили у бригаді.
"Вночі оскаженіла рашистська орда завдала ракетного удару по Луцьку – обласному центру нашої рідної Волині, мирному місту за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Є поранені, три людини загинули. Ця звістка змусила бійців Волинської бригади тероборони, яка нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України, ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога!" - йдеться в повідомленні.
Артилеристи вже пишуть «послання» на 155 мм снарядах, перед тим, як використати їх за призначенням.
"Сволото, земля горітиме під твоїми нікчемними ногами! Ми не зупинимося, допоки не знищимо останнього окупанта і не звільнимо навіть найменший закуток нашої рідної країни! За Луцьк! За Волинь! За Україну! – До Перемоги!" - наголошують у бригаді.
Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у Луцьку під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб.
Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у бригаді.
"Вночі оскаженіла рашистська орда завдала ракетного удару по Луцьку – обласному центру нашої рідної Волині, мирному місту за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Є поранені, три людини загинули. Ця звістка змусила бійців Волинської бригади тероборони, яка нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України, ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога!" - йдеться в повідомленні.
Артилеристи вже пишуть «послання» на 155 мм снарядах, перед тим, як використати їх за призначенням.
"Сволото, земля горітиме під твоїми нікчемними ногами! Ми не зупинимося, допоки не знищимо останнього окупанта і не звільнимо навіть найменший закуток нашої рідної країни! За Луцьк! За Волинь! За Україну! – До Перемоги!" - наголошують у бригаді.
Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у Луцьку під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб.
Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Сьогодні, 15:00
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*
Сьогодні, 14:43
У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Медіа