«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО

«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Бійці 100-ої Окремої Бригади Територіальної Оборони готують окупантам «послання» на 155 мм снарядах.

Про це повідомили у бригаді.

"Вночі оскаженіла рашистська орда завдала ракетного удару по Луцьку – обласному центру нашої рідної Волині, мирному місту за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Є поранені, три людини загинули. Ця звістка змусила бійців Волинської бригади тероборони, яка нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України, ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога!" - йдеться в повідомленні.

Артилеристи вже пишуть «послання» на 155 мм снарядах, перед тим, як використати їх за призначенням.

"Сволото, земля горітиме під твоїми нікчемними ногами! Ми не зупинимося, допоки не знищимо останнього окупанта і не звільнимо навіть найменший закуток нашої рідної країни! За Луцьк! За Волинь! За Україну! – До Перемоги!" - наголошують у бригаді.
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО

Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у Луцьку під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб.

Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк, а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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