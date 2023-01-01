«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО





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"Вночі оскаженіла рашистська орда завдала ракетного удару по Луцьку – обласному центру нашої рідної Волині, мирному місту за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Є поранені, три людини загинули. Ця звістка змусила бійців Волинської бригади тероборони, яка нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України, ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога!" - йдеться в повідомленні.



Артилеристи вже пишуть «послання» на 155 мм снарядах, перед тим, як використати їх за призначенням.



"Сволото, земля горітиме під твоїми нікчемними ногами! Ми не зупинимося, допоки не знищимо останнього окупанта і не звільнимо навіть найменший закуток нашої рідної країни! За Луцьк! За Волинь! За Україну! – До Перемоги!" - наголошують у бригаді.



Нагадаємо, що вранці 15 серпня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 100-ої Окремої Бригади Територіальної Оборони готують окупантам «послання» на 155 мм снарядах.Про це повідомили у бригаді."Вночі оскаженіла рашистська орда завдала ракетного удару по Луцьку – обласному центру нашої рідної Волині, мирному місту за понад тисячу кілометрів від лінії фронту. Є поранені, три людини загинули. Ця звістка змусила бійців Волинської бригади тероборони, яка нині у повному складі виконує бойові завдання на сході України, ще міцніше стиснути кулаки і ще завзятіше взятися до справи тотального знищення ворога!" - йдеться в повідомленні.Артилеристи вже пишуть «послання» на 155 мм снарядах, перед тим, як використати їх за призначенням."Сволото, земля горітиме під твоїми нікчемними ногами! Ми не зупинимося, допоки не знищимо останнього окупанта і не звільнимо навіть найменший закуток нашої рідної країни! За Луцьк! За Волинь! За Україну! – До Перемоги!" - наголошують у бригаді.Нагадаємо, що вранці 15 серпня лучани чули щонайменше два вибухи у Луцьку під час повітряної тривоги. Наразі відомо, що відбулось влучання по одному з промислових підприємств в місті. Станом на зараз загинуло 3 осіб. Троє людей, які загинули внаслідок ракетної атаки на Луцьк , а також троє поранених – це працівники підприємства, яке зруйнували російські ракети.

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