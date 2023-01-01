На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19

На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.

Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19

Козицький зазначив, що росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львівщина, обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Сьогодні, 15:00
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Сьогодні, 14:45
Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*
Сьогодні, 14:43
Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 14:29
У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:26
Схожі новини
Обстріл Львівщини: 6 російських ракет влучили, 15 постраждалих Обстріл Львівщини: 6 російських ракет влучили, 15 постраждалих
Сьогодні, 10:37
На Львівщині три російські ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури На Львівщині три російські ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури
16 лютий, 10:08
На Черкащині крилата ракета влучила у медичний заклад На Черкащині крилата ракета влучила у медичний заклад
Сьогодні, 11:08
Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину Масштабні руйнування та постраждалі: наслідки ракетної атаки на Львівщину
Сьогодні, 07:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Сьогодні, 15:00
 0
«За Луцьк!» – волинські тероборонівці готують окупантам «послання» на снарядах. ФОТО
Сьогодні, 14:45
 0
Лазерне видалення шрамів та рубців: що варто знати*
Сьогодні, 14:43
 0
Повідомили, у якому стані постраждалі від ракетного обстрілу Луцька
Сьогодні, 14:29
 0
У Луцьку патрульні затримали грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 14:26
 0
Медіа
відео
1/8