На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19
Сьогодні, 15:00
Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.
Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Козицький зазначив, що росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на землі.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.
Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Козицький зазначив, що росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на землі.
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