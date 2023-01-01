На Львівщині кількість постраждалих зросла до 19





Про це Максим Козицький.



"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.



Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Козицький зазначив, що росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на землі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19.Про це повідомив голова Львівської ОВА"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19. Серед них є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.Козицький зазначив, що росіянам та їхнім соратникам не буде жодного спокійного місця на землі.

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